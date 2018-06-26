Компания «Хевел» разработала двусторонние солнечные модули

Группа компаний «Хевел» представила свои новейшие разработки на крупнейшей международной выставке технологий в области солнечной энергетики Intersolar Europe в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба компании, на выставке впервые были представлены двухсторонние солнечные панели на 72 ячейки мощностью 450 Вт, а так же панель из 144 половинок ячеек мощностью 460 Вт. Эти пролдукты будут запущены в производство на заводе компании в Новочебоксарске уже в следующем году.

Сейчас на заводе выпускаются гетероструктурные фотоэлектрическихие модули на 60 ячеек мощностью 320 Вт. Эти модули широко используются при строительстве российских солнечных электростанций.

Также на стенде компании был представлен гибкий солнечный модуль из ячеек толщиной 130 микрон и гибкие ячейки толщиной 90 микрон, которые можно использовать на любой поверхности.