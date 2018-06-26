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Энергетика и ТЭК

Компания «Хевел» разработала двусторонние солнечные модули

  •  © www.hevelsolar.com

Группа компаний «Хевел» представила свои новейшие разработки на крупнейшей международной выставке технологий в области солнечной энергетики Intersolar Europe в Мюнхене.

Как сообщает пресс-служба компании, на выставке впервые были представлены двухсторонние солнечные панели на 72 ячейки мощностью 450 Вт, а так же панель из 144 половинок ячеек мощностью 460 Вт. Эти пролдукты будут запущены в производство на заводе компании в Новочебоксарске уже в следующем году.

Сейчас на заводе выпускаются гетероструктурные фотоэлектрическихие модули на 60 ячеек мощностью 320 Вт. Эти модули широко используются при строительстве российских солнечных электростанций.

Также на стенде компании был представлен гибкий солнечный модуль из ячеек толщиной 130 микрон и гибкие ячейки толщиной 90 микрон, которые можно использовать на любой поверхности.

  •  © www.hevelsolar.com
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http://www.hevelsolar.com/about/news/khevel-nachnyet-proizvodit-dvustoronnie-solnechnye-moduli-v-2019-godu/

Хевел, альтернативная энергетика
  • Нет аватара vinitoo
    26.06.1820:35:31

    КПД и стоимость вата сколько?

    #1047749
    • Сергей Козак Сергей Козак
      26.06.1820:38:08

      публикацию прочитайте там есть цифры

      #1047751
      • Нет аватара vinitoo
        26.06.1821:24:00

        Тех что нужно там нет. Только количество ячеек, толщина и мощность.

        #1047770
    • Нет аватара Сергей К.
      26.06.1822:41:06

      КПД есть на сайте компании. А вопрос о стоимости ватт-часа некорректен. В себестоимость электроэнергии входят не только солнечные модули, но и другие компоненты солнечной электростанции, стоимость установки и т. д. Сильно зависит и от местоположения.

      Но все это вообще не имеет никакого значения, если компания работает с прибылью. При этом обеспечивая работой сотни, если не тысячи, людей в высокотехнологичной сфере.

      #1047784
  • Нет аватара 0SD0S
    26.06.1821:08:41

    Спасибо тому, кто добавил отличные фото

    #1047765
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