В ЦАГИ прошли испытания модели перспективного самолёта на криогенном топливе

Испытания модели лёгкого конвертируемого самолёта на криогенном топливе провели в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей — сообщила пресс-служба ЦАГИ.

Криогенное топливо — это сжиженный природный газ. В отличии от широко используемого в авиации керосина, этот вид топлива гораздо более экологичный. Испытания модели самолета, на этом топливе призваны проверить перспективы создания легкого регионального самолета на криогенном топливе.

Предполагается, что подобный самолет сможет использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составляет 480 км/ч.

Несмотря на кажущуюся фантастичность такого летательного аппарата, это не первый опыт в нашей стране. В конце 80-х КБ Туполева вело разработку самолета Ту-155, использовавшего сначала жидкий водород, а потом и природный газ в качестве топлива.

Природный газ в несколько раз дешевле керосина, при том что теплотворная способность его на 15% выше, чем у керосина. Кроме того, СПГ более экологичен и менее пожароопасен, и есть достаточный опыт поддержания его в безопасном состоянии.

Испытания перспективного самолета на этом не окончены. Специалистам ЦАГИ предстоит выяснить влияние бака на аэродинамические характеристики на режимах взлета и посадки, а также исследовать ряд модификаций по уменьшению негативного воздействия внешнего бака на аэродинамику самолета.