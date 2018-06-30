Специализирующаяся на изготовлении одноразовых шприцев медико-производственная компания «Елец» расширила ассортимент выпускаемой продукции. Здесь за 60 млн рублей создали новую производственную базу, завершили пуско-наладочные работы на импортном оборудовании и начали делать иглы для шприцев. А также устройства для переливания инвазионных растворов с Y-образным портом (капельницы).

— С выходом на проектную мощность компания начнёт выпускать 288 млн штук игл и 18 млн капельниц в год, — сообщила директор по развитию МПК «Елец» Светлана Курыхалова.

В ближайшее время компания намерена закупить дополнительное оборудование и вдвое увеличить производство как игл, так и капельниц и тем самым снизить себестоимость медицинских изделий. Экспертный совет Фонда развития промышленности России уже одобрил заявку МПК «Елец» на денежный заём в 49 млн рублей, ещё 21 млн должен выделить Фонд развития промышленности Липецкой области. С учётом уже вложенных средств, займа и дополнительных собственных инвестиций компании общая стоимость проекта составит 148,8 млн рублей.

По словам Светланы Курыхаловой, реализация проекта МПК «Елец» поможет решить проблему импортозамещения медицинских изделий. Пока 90% капельниц российские клиники закупают за рубежом. Игл для одноразовых шприцев производится в России также в недостаточном количестве, что ставит отечественных производителей шприцев в полную зависимость от импорта, поскольку шприцы должны продаваться только в комплекте с иглами. В настоящее время зарубежные одноразовые шприцы занимают более 50% российского рынка.

http://frplo.ru/index.php...ennosti-lipetskoj-oblasti