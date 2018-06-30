Новые машины скорой и неотложной помощи пополнили автопарк тюменских медучреждений

В Тюменскую область прибыли новые автомобили скорой помощи, а также санитарный транспорт. 137 автомобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи, спасения жизней и транспортировки медицинских работников, поступили в рамках программы правительства Тюменской области по переоснащению автопарка.

Бригадам скорой помощи больниц юга региона и города Тюмени, а также медицинским работникам Центра медицины катастроф и перинатальных центров на Центральной площади торжественно вручены ключи от 23 новых машин. Еще от 4-х единиц санитарного транспорта различных моделей вручены ключи представителям клиник областного центра.

На Центральной площади была представлена только часть транспортных средств. В этом году уже заступили на службу 110 автомобилей неотложной помощи во все районы в рамках программы правительства Тюменской области.

На новом транспорте марок «Лада Ларгус», «Газель», «УАЗ» и «Соболь» уже выезжают к своим пациентам медицинские работники Тюменского и Ялуторовского районов, сёл Исетское, Нижняя Тавда, Ярково и других населенных пунктов, а также специалисты госпиталя для ветеранов войн, Медицинского города, инфекционной и психиатрической больниц, кожно-венерологического диспансера в Тюмени.

После торжественной церемонии заступили на дежурство еще 27 единиц медицинского транспорта. Это самые современные реанимобили марки «Форд», четыре из которых будут переданы Центру медицины катастроф ОКБ № 1, а три, специально оборудованных «кувезами» для перевозки новорожденных, — в перинатальные центры Тюмени, Ишима и Тобольска. Автомобиль скорой помощи марки «Газель» поступит на станцию тюменской скорой. Пятнадцать «Соболей» будут дежурить в службах неотложной помощи Заводоуковского, Ишимского и Голышмановского районов.