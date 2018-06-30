Москва, которую мы вернули

Когда-то у автора был замечательный пост про «Москву, которую мы потеряли», Москву 10-летней давности. Совсем вроде недавно было, а уже верится с трудом. На днях решил пройтись по тем же местам и посмотреть, как же изменилась Москва за это время. К хорошему быстро привыкаешь, а вот я помню, как ходить приходилось между припаркованными автомобилями, а сделать фото красивого исторического здания без проводов и рекламы в кадре было просто нереально. Так что там у нас по фактам?..

Начнём со всеми любимой нами Покровки 10 лет назад:

Боюсь, уже мало кто вспомнит, что в начале улицы самой улицы-то не было видно.

Рассыпающаяся застройка 19 столетия была сплошь закрыта рекламным мусором. И посмотрим на улицу сейчас:

Что мы видим на этой фото? Правильно! ДОМА! Архитектуру и городскую среду, а не рынок.

Интересно, что даже Кофе-Хауз за это время прошёл через ребрендинг и заменил вывески. Вывески теперь не перекрывают здание. Принятие дизайн-кода, упорядочивающего любую информацию на здании — просто огромное достижение Москвы, до которого всем остальным городам России всё идти и идти. Убрали бесконечное количество проводов, к фонарям теперь электричество подведено под землей (да, оказывается, так можно было и так делается в цивилизованных городах). Я уж молчу про то, что тротуары расширили и верандами прекратили перегораживать дорогу, выставляя только стулья.

Гуляем дальше. Одна из визитных карточек Москвы:

При этом реклама постоянно менялась, прям бедного Пушкина можно было всё время снимать на разном фоне:

И теперь в наши дни:

Я понимаю, когда в новых городах Азии убогую архитектуру не просто можно, а даже нужно закрывать рекламой, создающей своеобразный азиатский колорит, но в историческом центре?! Закрывать фасады домов?! Раньше экскурсии-то приходилось по старым фото водить. Мол, посмотрите, пожалуйста, сюда, вот так выглядит этот дом, но сейчас он закрыт рекламой, хотя некоторые детали всё же можно увидеть.

Помните еще такая уродливая «пирамида» стояла из пластмассы:

Вроде недавно было, а сейчас воспринимается как дурной сон. Теперь тут деревья, кафе, архитектуру стало видно.

Старый корпус Известий расчистили от рекламы и восстановили надписи 1920-х.





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Да чего об остальной части города говорить, когда даже перед мэрией была стихийная большая парковка:





© ic.pics.livejournal.com

Совсем ведь недавно было. Никому в жизни здесь гулять не приходило в голову, а теперь здесь фестиваль за фестивалем:





© ic.pics.livejournal.com

И, главное, все также быстро привыкли, что сюда и гостей своих можно за сувенирами отправить, и самому кофе-чай по пути купить. Или неподалеку здесь же площадь Никитских ворот:





© ic.pics.livejournal.com

И сейчас:





© ic.pics.livejournal.com

Бульвары, наконец, соединили и можно гулять пешком или ехать на велосипеде напрямую, а не через несколько светофоров буквой П Ой, а помните Большую Дмитровку 10 лет назад?!





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О ней тогда вообще толком никто и не знал, все гуляли по Тверской и Арбату, некоторые заходили в Камергерский, всё. Гулять по Большой Дмитровке вообще никому в голову не приходило, максимум в театр оперетты сходить. И теперь:





© ic.pics.livejournal.com

Теперь здесь толпы просто гуляют. Все первые этажи отданы под рестораны и кафе, велосипедистов откуда-то появилось много, хотя раньше на велосипеде по Москве никто даже и не думал перемещаться, на велосипеде лишь катались, да и то, в основном в парках. Или ещё одно знаковое место — Арбат десять лет назад:





© ic.pics.livejournal.com

И сейчас:





© ic.pics.livejournal.com

Даже на Арбате, яркой улице из 1990-х умудрились ввести и заставить всех соблюдать дизайн-код, фасады в порядок привели и убрали огромные рекламные щиты с домов. Даже Новый Арбат смогли несколько очеловечить, было так:





© ic.pics.livejournal.com

А стало так:





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С помощью деревьев (кстати, кто там пророчил, что они все на следующий год погибнут?!) и самой длинной скамейки в городе разграничили зоны большой бетонной пешеходной части, сделав её хоть как-то соразмерной человеку. Десять лет назад не то, что вывески, а и все фасады магазинов и кафе снизу были разных цветов — казино золотое, аптека зеленая и т. д. Кто как хотел, так и украшал свой кусочек общего дома. Никакого единого решения, сплошная пестрота. Не знаю, связано ли это с прошедшей реконструкцией улицы, но даже у этой архитектуры 1960-х, «вставной челюсти Москвы» в наши дни появились свои поклонники.

Чистые пруды 10 лет назад:





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Мне кажется, что здесь и комментировать ничего не нужно. Эта фотография говорит сама за себя. Когда эту площадь расчистили и убрали палатки, рекламу, провода, пластиковые сортиры, беспорядочную парковку… да тут место было покруче знаменитых Авгиевых конюшен.

Просто посмотрите на это:





© ic.pics.livejournal.com

Уверен, кто-то даже ностальгирует: можно было машину оставить прямо у метро. То есть не рядом с метро, а прямо у лестницы, насколько наглости и невоспитанности хватает И НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ. Вот сейчас сам смотрю и с трудом верю, что тогда ЭТО считалось нормальным, а Москва считалась чистым и богатым городом. Памятник архитектуры весь завешанный рекламой и обстроенный рынком, перед которым прямо на дороге стоят пластиковые туалеты, место которым на стройке или, максимум, как временное решение на период массовых мероприятий:





© ic.pics.livejournal.com

И сейчас:





© ic.pics.livejournal.com

Когда здесь всё снесли и привели в порядок, я даже бутылочку дома открыл, не думал, что это случится в течение моей жизни, уж слишком много здесь проблем накопилось.





© ic.pics.livejournal.com

Нет, еще раз напомню и покажу с этой же точки вид:

У нас вечно любят путать «свободу» со вседозволенностью на грани беспредела. Вот как на фото выше: Захотели юристы прорекламироваться, просто залезли на крышу и повесили баннер. Агентство не договорилось о ключах от крыши? Не беда, можно тупо в окно повесить лайтбокс.

Или вот Пятницкая:





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Вроде и центр, но до мэрии далеко, палатки с местным отделением милиции согласовали и хорошо. Лампочку надо еще повесить? Не вопрос, еще провод кинем, а на случай обрыва запасной моток пусть просто болтается над дорогой, чего его носить туда-сюда. И сейчас вообще какая-то Европа:





© ic.pics.livejournal.com

Снесли самовольно поставленные палатки, траффик успокоили, машины перестали гонять, не особо-то по узкой дорожке погоняешь. И опять же: провода все под землю убрали, дома в порядок привели. Климентовский переулок теперь вообще как отдельная пешеходная улица:





© ic.pics.livejournal.com

Напомню, что было вот так:

Ну и, напоследок, вернемся на Тверскую:





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Хочешь тебе туалет, хочешь сигареты прям по пути купить (помните, половина кафе и ресторанов были прокуренными), в сумках у бабушек еще и пиво с водкой бывали. Даже когда в магазинах стали иногда отказывать в продаже алкоголя и сигарет, то на улице школьники могли купить всё, что угодно. И не надо рассказывать, что так бедные бабушки зарабатывали себе на хлеб, не надо, этих бабушек ставили на точку местные милиционеры, отлично понимая, что лучше всего будут покупать у бабушек.

«Красота», которую мы потеряли:





© ic.pics.livejournal.com

И что получили взамен:





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Наконец-то, парадная улица выглядит так, как замысливалась архитекторами, а не как её изгадили потомки. Вообще за последние годы даже по статистике экскурсий можно судить. Раньше, помню, когда начинал водить пешеходные экскурсии, то всех экскурсоводов знал в лицо (да и было их, чисто пешеходных, не больше десятка), а теперь… сами можете выйти в любой вечер на любую центральную улицу и как минимум пару экскурсионных групп увидите. По городу стали гулять и любить его. И есть за что.

Подсмотрено и уведено с Живого журнала комрада zemfort1983