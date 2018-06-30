Utair получил самолет Superjet 100

В июне Utair получил еще 1 самолет Superjet 100 по договору фрахта от «ИрАэро». Всего по маршрутам Utair летают 4 самолета SSJ, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Авиакомпания задействует самолеты для увеличения частоты полетов в весенне- летнем расписании. Sukhoi Superjet 100 летают из Москвы в Анапу, Архангельск, Казань, Мурманск и Нальчик."SSJ 100 полностью оправдывает ожидания от эксплуатации. Этот самолет очень экономичный и особенно эффективен на коротких маршрутах. Благодаря «Суперджетам» Utair в особенно загруженный летний период сохраняет доступные тарифы и развивает программу региональных перевозок. В будущем Utair планирует долгосрочное сотрудничество с авиакомпанией «ИрАэро»", — прокомментировал Павел Пермяков, президент «Utair — Пассажирские авиалинии».