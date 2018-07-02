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Фотофакты

Блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700

Северная верфь (г.Санкт-Петербург) изготовила две блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, строящегося на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г. Калининград).

  •  © www.nordsy.spb.ru

Работы выполнены в рамках заключенного контракта между двумя предприятиями — у ПСЗ «Янтарь» в настоящее время достаточно высокая загрузка, и для соблюдения сроков строительства «Воеводы» часть корпусных работ была передана на Северную верфь, корпусообрабатывающий цех которой был загружен не полностью. Согласно контракту, Северная верфь выполнила обработку металла, секционную сборку, изготовление технологической оснастки, грунтовку сварных швов, разработку конструкторско-технологической документации, чертежей технологической оснастки, сборку секций в блоки и ряд других операций. Изготовленные корпусные конструкции отгружены на понтон и будут перевезены на «Янтарь» для дальнейшего формирования корпуса судна.

  •  © www.nordsy.spb.ru

Сама операция погрузки на понтон тяжелых блоков выполнена с помощью транспортера и организованной переправы. Необходимо было обеспечить положение заводского стапеля и понтона в единой плоскости и зафиксировать последний в неподвижном состоянии. Несмотря на волну, судостроителям это успешно удалось, и после перекатки на понтон оба блока были установлены на специальные тумбы и раскреплены. Буксировка блоков до места назначения потребует нескольких суток.

  •  © www.nordsy.spb.ru

Работы по контракту выполнены в течение пяти месяцев в соответствие с утвержденным графиком.

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Янтарь, Калининград, Северная верфь, Санкт-Петербург, 23700
  • Нет аватара alex_uns
    02.07.1820:27:29

    Класс, супер, крупноузловая сборка — это то что нужно!!!

    Молодцы, это нужно активно развивать!

    #1049181
    • A_SEVER A_SEVER
      02.07.1822:30:23

      Класс, супер, крупноузловая сборка — это то что нужно!!!

      Блочный метод строительства используется нашими судостроительными заводами со второй половины 20-го века. Вот когда на «Звезде» будет крупноблочная сборка с предварительным насыщением блоков — вот тогда действительно можно будет сказать класс!

      #1049202
  • Нет аватара mik88
    02.07.1823:40:17

    В данном случае радует, что в рамках ОСК рационально используются мощности разных заводов. Такого, по-моему, даже при СССР не было.

    #1049220
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