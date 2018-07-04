В Волгоградской области строят завод по глубокой переработке кукурузного зерна

В Волгоградской области реализуется инвестпроект по строительству завода ООО «НьюБио». После запуска производства предприятие по глубокой переработке кукурузного зерна сможет выпускать 135 тысяч тонн продукции в год.

На сегодняшний день на площадке «НьюБио» уже выполнены основные работы по возведению главных технологических корпусов, реконструирована электроподстанция, продолжается прокладка газопровода протяжённостью 48 километров. Параллельно ведётся возведение общежитий для сотрудников компании на 110 квартир. Когда строительство завода завершится, предприятие немедленно начнёт выпуск качественной и востребованной продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения.

Новый завод сможет производить мальтодекстрины (так называемые «быстрые углеводы»), сухой кукурузный глютен, нативный крахмал и другие продукты, которые используются при изготовлении детского питания, медицинских препаратов и кормов для животных. На предприятии будет установлено новейшее оборудование.

Запуск новой агропромышленной площадки обеспечит увеличение производства кукурузы. Позитивное влияние реализация инвестпроекта окажет и на животноводство: около 65% кукурузы в регионе сегодня используются как корм для скота. Кроме того, ожидается, что предприятие ООО «НьюБио» сможет в два раза покрыть всю потребность российских производителей в мальтодекстринах.

Привлечение инвестиций в сферу АПК — важный драйвер роста для экономики Волгоградской области. Не случайно ещё в 2014 году, сразу после назначения исполняющим обязанности главы региона, Андрей Бочаров одну из первых встреч провёл с волгоградскими аграриями. Развитие перерабатывающей отрасли ещё тогда было обозначено как одно из ключевых направлений. На сегодняшний день агропромышленный комплекс в Волгоградской области интенсивно модернизируется, в соответствии с долгосрочной стратегией развития региона

Перед профильными структурами сейчас стоит задача не просто нарастить объёмы выращиваемой продукции, но и наладить взаимодействие с перерабатывающими предприятиями, создать условия для появления новых производственных площадок, в том числе кооперативов. Благодаря усилиям аграриев и органов власти за последние три года объёмы переработки сельхозпродукции выросли с 50 тысяч до 389 тысяч тонн, а к 2021 году этот показатель должен увеличиться до 500 тысяч тонн.