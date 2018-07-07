Концессия на строительство Северного широтного хода проходит процедуру рассмотрения

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Проект по строительству Северного широтного хода активно развивается, концессия проходит процедуру рассмотрения, в ближайшее время ожидается издание распоряжения правительства РФ и заключение соглашения, заявил врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, открывая рабочее совещание по вопросам реализации проекта железной дороги.

В совещании приняли участие генеральный директор ООО «СШХ» Сергей Суханов, заместители губернатора Александр Калинин и Альбина Свинцова, а также представители муниципальных образований — глава города Салехард Иван Кононенко, первый заместитель главы администрации Надымского района Сёмен Свидлов, заместитель главы города Лабытнанги Сергей Власенко.

«Проект по строительству Северного широтного хода активно развивается. Концессия проходит процедуру рассмотрения, в ближайшее время ожидается издание распоряжения Правительства РФ и заключение соглашения. Сегодня у нас в повестке ряд рабочих, прикладных вопросов», — заявил Дмитрий Артюхов, открывая совещание.

Текущий статус реализации проекта и ближайшие планы концессионера представил руководитель ООО «СШХ» Сергей Суханов. «Президент РФ одним из приоритетов экономики обозначил развитие транспортной инфраструктуры страны. В этом плане Северный широтный ход — один из самых амбициозных проектов. Он нацелен на развитие регионального транспортного сообщения и на повышение логистической конкурентоспособности бизнеса. Строительство Северного широтного хода включает в себя реконструкцию участков в зоне ответственности РЖД и Газпрома, а также строительство нового участка, за которое отвечает ООО „СШХ“, от станции Обской до станции Хорей, в том числе, и совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через реку Обь»,

Напомним, 11 мая 2018 года проект концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода был согласован с министерством транспорта РФ, а в начале этой недели завершился прием заявок на участие в конкурсе, и ООО «СШХ» было выбрано концессионером. Уже сейчас при поддержке правительства ЯНАО и РЖД ведутся предварительные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации.

…И тут же — наглядная иллюстрация важности подобных инициатив. Они ведь, помимо всего прочего, чем хороши? А тем, что старт одного большого проекта неминуемо влечёт за собой запуск проектов поменьше, выступая фактором, дающим толчок развитию в целом ряде географических районов и сфер человеческой деятельности. Вот и в данном случае наблюдается нечто подобное. Во-первых, в работу по строительству СШХ активно включились отечественные учёные. Специалисты Российского университета транспорта (РУТ) предлагают внедрить при прокладке железной дороги новые зарубежные технологии, доработанные с учётом наших условий. Так, есть идея применить безбалластные бесшпальные пути, производимые на заводе единым сегментом. Результат — значительная экономия времени, а время, как известно — деньги. Во-вторых, чтобы это дело не откладывать в долгий ящик, было решено создать в ЯНАО испытательный центр арктических транспортных инноваций под эгидой РУТ и «Трансмаша». А это — не только новые, потенциально прибыльные, наработки и решения, но и практический опыт их применения.