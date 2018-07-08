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Электроника и электротехника

В России налажено производство уникального трансформатора

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ООО «Электрофизика» разработало и наладило выпуск уникального, не имеющего аналогов в мире, сухого многообмоточного трансформатора воздушного охлаждения для частотно-регулируемых приводов магистральных насосных агрегатов на объектах трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-1).

Отмеченная специалистами разных отраслей уникальность трансформатора обусловлена сочетанием важных характеристик: высокой мощности (17 МВА), КПД не менее 98%, малыми потерями короткого замыкания и холостого хода, высокими показателями надежности, конструктивным и технологическим совершенством, обеспечивающим высокие характеристики с применением только воздушного охлаждения.

На сегодняшний день ни одна компания не смогла освоить производство трансформаторов с указанными характеристиками. И это не опытный образец, а трансформатор, прошедший все необходимые испытания, опытно-промышленную эксплуатацию и серийно поставляемый на объекты ПАО «Транснефть».

Необходимо отметить, что трансформатор произведен на российском предприятии с применением отечественных материалов и комплектующих и, учитывая его уникальные характеристики, обеспечивает на только импортозамещение, но и импортоопережение.

Интерес, проявленный специалистами, показывает, что преобразовательные трансформаторы такой мощности позволяют значительно расширить мощностной ряд частотно-регулируемых приводов не только для магистральных нефтепроводов, а также в области добычи, транспортировки и переработки других энергоносителей, в металлургии, химической промышленности, энергетике, судостроении.

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https://www.m.eprussia.ru/epr/345-346/773330.htm

трансформатор, импортозамещение, импортоопережение, малый и средний бизнес, электротехника
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