Завод ЧЗПТ переходит на серийный выпуск новой модели бульдозера

Завод шаг за шагом, принципиально и тщательно шел к серийному выпуску бульдозерной техники отвечающей самым современным эксплуатационным требованиям. В результате был изготовлен и полностью протестирован на максимальных пределах сложности работ модернизированный российский бульдозер Б10М П нового образца. Данный вид бульдозера является результатом современных конструкторских разработок, технологий производства, контроля качества и слаженной работы всего коллектива завода по повышению технологического уровня, надежности и простоты обслуживания выпускаемой продукции.

Теперь управление движением бульдозера и навесным оборудованием осуществляется джойстиками. Гидросервированное управление на джойстиках, значительно повысило точность в его работе на ≈50%.

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Современная ходовая конструкция разработанная заводом с учетом накопленного мирового опыта изготавливается с вынесенной осью качания тележек, трехточечным креплением, на жесткой балансирной балке, позволяет существенно снизить износ бортовых редукторов трактора за счет их разгруженности т.к. они избавлены от прямого воздействия ударных сил, идущие от отвала и неровностей грунта. Благодаря тому, что оси ведущих колес теперь разгружены от дополнительных динамических нагрузок, которые был раньше при совмещенной оси прокачки, теперь ресурс бортовых редукторов машины увеличился на 30-40%, а беспрепятственный доступ к задним ведущим звездам трактора дает удобство в их обслуживании особенно в полевых условиях.

Данная ходовая система в целом обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшает ударные нагрузки на всю несущую систему, улучшает условия труда и теперь является абсолютным конкурентом среди импор