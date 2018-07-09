На «ЗапСибНефтехиме» произведена первая подача технических газов с новой станции «Криогенмаша»



Установка производства сжатого воздуха и азота ЗапСибНефтехим в мае 2018 года

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9 июля состоялась церемония первой подачи технических газов с новой станции «Криогенмаша» в сеть строящегося крупнейшего современного нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

Строительство станции технических газов производительностью до 37 000 м3/ч газообразного азота и до 28 000 м3/ч сжатого воздуха было начато в 2017 году. В составе станции — две крупные криогенные воздухоразделительные установки, система хранения жидких криогенных продуктов, блок компрессии и осушки воздуха, система двухконтурного охлаждения, ресиверы сухого сжатого воздуха и азота. Основное оборудование разработано и изготовлено ПАО «Криогенмаш».

Подача сухого сжатого воздуха и азота в сеть является одним из важнейших этапов строительства «ЗапСибНефтехима». С этого момента становится возможным проведение пуско-наладочных работ на всех технологических линиях и установках.

Дочерняя компания «Криогенмаша» «Криогенмаш-Газ-Тобольск» выступила одновременно проектировщиком, поставщиком оборудования и подрядчиком при строительстве установки производства сухого воздуха и азота на территории «ЗапСибНефтехима». После ввода установки в эксплуатацию ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск» будет осуществлять операционное управление установкой и поставлять промышленные газы на «ЗапСибНефтехим» до 2039 года по модели on-site. «ЗапСибНефтехим», в свою очередь, гарантирует приобретение определенного объема промышленных газов по заранее установленной формуле цены. Проект реализован в кратчайшие сроки — с момента начала проектирования до подачи технических газов в сеть предприятия прошло 28 месяцев, что соответствует лучшим мировым стандартам в области создания установок по производству технических газов.

«С компанией „Криогенмаш“ нас связывает долгосрочное взаимовыгодное партнерство, несколько лет назад был реализован проект по передаче поставок промышленных газов по схеме аутсорсинга на томской площадке компании. Данная форма сотрудничества с ведущим представителем криогенной отрасли в стране позволяет нам получать надежное обеспечение производств энергоресурсами», — прокомментировал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Оn-site проекты — это размещение оборудования для производства сжатого воздуха, азота, кислорода, аргона и водорода в непосредственной близости от заказчика с целью обеспечения его потребностей путем прямой продажи фиксированных объемов производимых газов на основе долгосрочных контрактов. Поставляемое оборудование находится в собственности поставщика и проходит регулярное техническое обслуживание без участия заказчика.

Сухой сжатый воздух обеспечивает работу систем управления технологическими процессами, приборов учета и контроля, используется для продувки и опрессовки трубопроводов и аппаратов, обеспечивает работу прессов и пневмоинструмента. Газообразный азот используется как инертный газ в технологических процессах, для пассивации — восстановления и регенерации катализаторов, для продувки и опрессовки трубопроводов и аппаратов, в схемах противоаварийной защиты, пожаротушения, азотного дыхания, торцевых уплотнений, а также в системах безопасного хранения и перекачки легковоспламеняющихся жидкостей и пр.





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ЗапСибНефтехим станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России.

Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т/год этилена, около 500 тыс т/год пропилена и 100 тыс т/год бутан-бутиленовой фракции, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т/год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в т. ч. попутного нефтяного газа.

Также ЗапСибНефтехим обеспечит импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, медицины, ЖКХ и др сфер.

Строительство ЗапСибНефтехима СИБУР начал в сентябре 2014 года.

К концу мая 2018 г в рамках проекта поставка оборудования и материалов для ЗапСибНефтехима была завершена на 96,5%, строительно-монтажные работы — на 71,6%.

Общий прогресс работ по проекту составил 81,2%.