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Энергетика и ТЭК

Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы

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Кольская АЭС — самая северная АЭС Европы и первая атомная станция в СССР построенная за Полярным кругом. Несмотря на суровый климат региона и длинную полярную ночь вода вблизи станции никогда не замерзает. АЭС не влияет на состояние окружающей среды, этому свидетельствует что в районе отводящего канала размещена рыбная ферма, где целый год разводят форель.

1. История Кольской АЭС началась в середине 1960-х годов: жители союза продолжали активно осваивать северную часть территорий, а бурное развитие промышленности требовало больших энергетических затрат. Руководство страны приняло решение о сооружении атомной электростанции в Заполярье, а в 1969 году строители уложили первый кубометр бетона. В 1973 году состоялся запуск первого энергоблока Кольской атомной электростанции, а в 1984 году ввели в эксплуатацию последний — четвертый энергоблок.

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2. Станция расположена за Полярным кругом на берегу озера Имандра, что в двенадцати километрах от города Полярные Зори, Мурманской области. Она состоит из четырех энергоблоков типа ВВЭР-440 установленной мощностью 1760 МВт и обеспечивает электроэнергией ряд предприятий региона. Кольская АЭС вырабатывает 60% электроэнергии Мурманской области, а в её зоне ответственности крупные города, среди которых Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша.
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3. Защитный колпак реактора № 1. Глубоко под ним расположен корпус ядерного реактора, который представляет собой цилиндрический сосуд. Масса корпуса — 215 тонн, диаметр — 3,8 м, высота — 11,8 м, толщина стенки составляет 140 мм. Тепловая мощность реактора — 1375 МВт.
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4. Верхний блок реактора — конструкция, которая предназначена для уплотнения его корпуса, размещения приводов систем управления, защиты и датчиков внутриреакторного контроля.
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5. За 45 лет работы станции не зафиксировано ни одного случая превышения природных фоновых значений. Но «мирный» атом остается таковым только при должном контроле и правильной работе всех систем. Для проверки радиационной обстановки на станции установлено пятнадцать постов контроля.
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6. Второй реактор введен в эксплуатацию в 1975 году.
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7. Чехол для перемещения 349 топливных кассет КАЭС.
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8. Механизм защиты реактора и станции от внутренних и внешних факторов. Под колпаком каждого реактора КАЭС находиться сорок семь тонн ядерного топлива, которое нагревает воду первого контура.
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9. Блочный щит управления (БЩУ) — мозговой центр АЭС. Предназначен для мониторинга показателей энергоблока и управления технологическими процессами на атомной электростанции.
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11. Смена в БЩУ третьего энергоблока Кольской АЭС состоит всего из трех человек.
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12. От такого большого количества элементов управления разбегаются глаза.
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14. Модель разреза активной зоны реактора ВВЭР-440.
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17. Карьера специалиста-атомщика требует серьезной технической подготовки и невозможна без стремления к профессиональному совершенству.
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18. Машинный зал. Здесь установлены турбины, на которые непрерывно подаётся пар из парогенератора, разогретый до 255 °C. С помощью них приводится в действие генератор, который вырабатывает электрический ток.
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19. Электрогенератор, внутри которого энергия вращения ротора турбины превращается в электричество.
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20. Турбину генератора, собранную в 1970 году на Харьковском турбинном заводе, используют уже сорок пять лет. Частота её вращения составляет три тысячи оборотов в минуту. В зале установлено восемь турбин типа К-220-44.
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21. На КАЭС работает больше двух тысяч человек. Для стабильной работы станции персонал постоянно следит за её техническим состоянием.
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22. Протяженность машинного зала составляет 520 метров.
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23. Система трубопроводов Кольской АЭС растянулась на километры по всей территории электростанции.
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24. С помощью трансформаторов электроэнергия, выработанная генератором, поступает в сеть. А отработанный в конденсаторах турбин пар снова становится водой.
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25. Открытое распределительное устройство. Именно отсюда электричество, которое вырабатывает станция поступает к потребителю.
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27. Станция построена у берегов Имандры — самого большого в Мурманской области и одного из крупнейших озер в России. Территория водоема — 876 км², глубина — 100 м.
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28. Участок химводоочистки. После обработки здесь получают химобессоленную воду, необходимую для работы энергоблоков.
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29. Лаборатория. Специалисты химического цеха Кольской АЭС следят за тем, чтобы водно-химический режим на станции соответствовал стандартам эксплуатации станции.
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31.
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32. У Кольской АЭС есть собственный учебный центр и полномасштабный тренажер, которые предназначены для обучения и повышения квалификации персонала станции.
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33. За учениками наблюдает инструктор, который обучает их, как взаимодействовать с системой управления и что делать в случае нарушения нормальной работы станции.
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34. В этих ёмкостях хранят солевой нерадиоактивный плав, который представляет из себя конечный продукт переработки жидких отходов.
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35. Технология обращения с жидкими радиоактивными отходами Кольской АЭС является уникальной и не имеет аналогов в стране. Она позволяет сократить количество РАО, которые подлежат захоронению в 50 раз.
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36. Операторы комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов следят за всеми стадиями переработки. Весь процесс полностью автоматизирован.
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37. Сброс очищенных сточных вод в отводящий канал, ведущих к Имандровскому водохранилищу.
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38. Воды, сбрасываемые с АЭС, относятся к категориям нормативно чистых, не загрязняют окружающую среду, но оказывают влияние на тепловой режим водохранилища.
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39. В среднем температура воды в устье отводящего канала на пять градусов выше температуры водозабора.
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40. В районе отводного канала КАЭС озеро Имандра не замерзает даже зимой.
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41. Для производственного экологического надзора на Кольской АЭС используют автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО).
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42. Передвижная радиометрическая лаборатория, которая входит в состав АСКРО позволяет проводить гамма-съемку местности по отведенным маршрутам, выполнить отборы проб воздуха и воды с помощью пробоотборников, определить содержание радионуклидов в пробах и передавать полученную информацию в информационно-аналитический центр АСКРО по радиоканалу.
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43. Сбор атмосферных осадков, отбор проб почвы, снежного покрова и травы производят в 15 постоянных пунктах наблюдения.
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44. Есть у Кольской АЭС и другие проекты. Например, рыбный комплекс в районе сбросного канала АЭС.
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45. На ферме выращивают радужную форель и ленских осетров.
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47. Полярные Зори — город энергетиков, строителей, педагогов и врачей. Основан в 1967 году при строительстве Кольской АЭС, расположен на берегу реки Нива и озера Пин-озеро, в 224 км от Мурманска. По состоянию на 2018 год в городе проживает около 17000 человек.
  •  © img.geliophoto.com
48. Полярные Зори являются одним из самых северных городов России, а зима здесь продолжается 5-7 месяцев в году.
  •  © img.geliophoto.com
49. Свято-Троицкий храм на ул. Ломоносова.
  •  © img.geliophoto.com
50. На территории города Полярные Зори расположено 6 детских дошкольных учреждений и 3 школы.
  •  © img.geliophoto.com
51. Система озер Иокостровская Имандра и Бабинская Имандра имеет сток в Белое море через реку Нива.
  •  © img.geliophoto.com
52. Белое море — внутреннее шельфовое море Северного Ледовитого океана, в европейской Арктике между Кольским полуостровом Святой Нос и полуостровом Канин. Площадь акватории — 90,8 тыс. км², глубины до 340 м.
  •  © img.geliophoto.com
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https://gelio.livejournal.com/235100.html

аэс, кольская аэс, энергетика, атом, полярные зори
  • exhausted1987 exhausted1987
    10.07.1809:26:20

    Красиво…

    #1050690
  • Vasyatka Plodozhorka Vasyatka Plodozhorka
    10.07.1811:25:03

    Очень красиво, очень интересно.

    Турбины Харьковского турбинного завода…в бозе почившего, практически.

    Получается, что вся станция должна готовиться к консервации, сроки уже поджимают.

    Отредактировано: Vasyatka Plodozhorka~11:26 10.07.18
    #1050725
    • exhausted1987 exhausted1987
      10.07.1813:14:07

      Энергоблоки проходили несколько реконструкций уже в новое время, и еще будут проходить. Включая ремонт турбин.

      Пишут, что пока генерация действующей АЭС даже избыточна для региона, так что новые мощные блоки на замену там вряд-ли скоро начнут строить.

      Отредактировано: exhausted1987~13:14 10.07.18
      #1050760
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