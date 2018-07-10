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Армия и Флот

На российскую базу в Армении поступили модернизированные МиГ-29

  •  © media.tvzvezda.ru

Два многоцелевых легких фронтовых истребителя МиГ-29 доставлены на авиационную базу Эребуни Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После проведенной модернизации самолеты заступят на боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.

Авиационные инженеры и техники аэродрома подготовят машины к вылетам после сборки в течение ближайшего месяца.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201807100115-7dr3.htm

Министерство обороны, ЮВО, ВКС, Армения, база Эребуни
  • Нет аватара vlTepes
    10.07.1816:40:49

    Скоро МИГ-29 только там и останутся (в наших ВВС).

    Отредактировано: vlTepes~16:41 10.07.18
    #1050830
    • Нет аватара cheri
      10.07.1817:58:48

      Это почему?

      #1050853
      • Нет аватара vlTepes
        10.07.1818:07:27

        Это почему?

        Наверно потому, что последний полк на МИГ-29 в Курске уже перевооружают на Су-30СМ и не в этом, так в следующем году перевооружение полностью закончится.

        После этого Миг-29 останутся в ВВС только на базе в Армении.

        #1050859
    • Нет аватара Инженер2015
      10.07.1818:08:01

      скоро армянские новоиспеченные власти начнут рубить связи с РФ.

      и миги эти вернутся домой

      #1050860
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