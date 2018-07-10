На российскую базу в Армении поступили модернизированные МиГ-29

Два многоцелевых легких фронтовых истребителя МиГ-29 доставлены на авиационную базу Эребуни Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После проведенной модернизации самолеты заступят на боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.

Авиационные инженеры и техники аэродрома подготовят машины к вылетам после сборки в течение ближайшего месяца.