На российскую базу в Армении поступили модернизированные МиГ-29
Два многоцелевых легких фронтовых истребителя МиГ-29 доставлены на авиационную базу Эребуни Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
После проведенной модернизации самолеты заступят на боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.
Авиационные инженеры и техники аэродрома подготовят машины к вылетам после сборки в течение ближайшего месяца.
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- Великоросс
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