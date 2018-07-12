«Ладога» идёт на Ладогу
Выход опытового судна «Ладога» проекта 11982 на ходовые испытания.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/530HUVv3zSo
Буксиры постройки ЛСЗ «Пелла» ведут на испытания опытовое судно постройки ЛСЗ «Пелла»! :)
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