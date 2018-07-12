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«Ладога» идёт на Ладогу

Выход опытового судна «Ладога» проекта 11982 на ходовые испытания.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/530HUVv3zSo

Буксиры постройки ЛСЗ «Пелла» ведут на испытания опытовое судно постройки ЛСЗ «Пелла»! :)

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Ленинградская область, Пелла, опытовое судно, 11982, Ладога
  • Katamaran Katamaran
    12.07.1820:10:49

    Им бы рыбу ловить.

    #1051479
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1820:42:52

      Им бы рыбу ловить
      Кому «им»?

      Не мог пройти мимо такой красоты — опытовое судно в сопровождении 2-х буксиров проходит Ивановские пороги (одно из самых сложных мест на Неве).

      Кстати, советовал бы посмотреть это видео тем пользователям, которые спрашивают, почему новое судно или корабль ведут на испытания буксиры.

      Отредактировано: A_SEVER~23:41 12.07.18
      #1051485
      • Katamaran Katamaran
        12.07.1823:46:05

        Им — тралом на Ладоге

        #1051533
        • A_SEVER A_SEVER
          13.07.1808:47:46

          Им — тралом на Ладоге
          Понял. Хочешь из глубоководного разведчика сделать рыболовный траулер?

          Обычно ты из гражданского судна пытаешься сделать корабль, а в этот раз наоборот!    

          #1051593
          • Katamaran Katamaran
            13.07.1809:31:44

            Ну, серьёзно, на тральщик оно похоже сильно. А так как неизвестно, для чего оно, то и вариант с новым рыбаком имеет право быть

            #1051609
            • A_SEVER A_SEVER
              13.07.1809:48:09

              на тральщик оно похоже сильно
              •  © Фото с сайта forums.airbase.ru
              •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

              #1051614
  • Нет аватара andr.luts2018
    12.07.1821:23:34

        такие малыши такого гиганта тянут

    Отредактировано: andr.luts2018~21:24 12.07.18
    #1051492
    • A_SEVER A_SEVER
      12.07.1822:52:56

      такого гиганта тянут
      "Ладоге" до гиганта далеко, но тянут её против сильного течения.

      #1051509
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