В Саратовской области открыли третий в 2018 году детский сад на 300 мест

В Саратове сдана в эксплуатацию новая школа-сад, построенная в 11 микрорайоне поселка Солнечный-2. Учреждение имеет спортивную направленность, и название получило соответствующее: «Олимпионик». Садик стал очередным структурным подразделением прогимназии «Кристаллик».

Особенность «Олимпионика» в том, что здесь совмещается дошкольное и начальное среднее образование. Учреждение рассчитано на 300 мест, или 10 групп дошколят (220 человек) и 4 класса начальной школы (80 человек). Выпустившись из детского сада, ребята могут начать получение школьного образования в знакомой обстановке. Все группы и классы учреждения уже укомплектованы.

«Олимпионик» был построен в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Здание состоит из двух секций, соединенных переходом. Помимо групповых помещений и учебных классов «Олимпионик» оснащен медицинским блоком, пищеблоком, столовой, прачечной, двумя музыкальными и двумя физкультурными залами, кабинетами дополнительного образования и бассейном с душевыми комнатами. На территории детского сада расположены 15 навесов для игр, спортивная и концертная площадки.

Это уже третье дошкольное учреждение в Саратовской области, распахнувшее свои двери в нынешнем году. В регионе продолжается строительство семи детсадов и пристроев, пяти школ, предуниверсария. В планах — к первому сентября сдать школу на 1100 мест в Энгельсе, а в 16 сельских школах будут отремонтированы спортзалы.