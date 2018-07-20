«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны РФ партию военно-транспортных вертолетов

В рамках проведения Единого дня приемки военной продукции, который состоялся 20 июля 2018 г., холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) досрочно передал Минобороны России очередную партию из 5 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Вертолеты приняты военным представительством и готовы к передаче в эксплуатирующие организации.

Во время видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, изготовленных предприятием, успешно и в полном объеме прошла все виды испытаний, предусмотренных техническими условиями и условиями государственного контракта.

На данных вертолетах установлена новая система создания пассивных помех, а также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения нему ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения.

В ходе приемосдаточных испытаний и приемки военным представительством был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Кроме того, были, проведены испытания на летно-испытательном комплексе. В текущем году запланированы поставки еще нескольких партий вертолетов, которые находятся на разных стадиях производства.

«Выполнение требований государственного оборонного заказа является для холдинга „Вертолеты России“ ключевой задачей. На основании анализа опыта эксплуатации вертолетов в войсковых частях проводится работа по совершенствованию тактико-технических и эксплуатационных характеристик вертолетов Ми-8МТВ-5-1, а также повышению их боевой живучести» — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.