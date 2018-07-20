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Армия и Флот

«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны РФ партию военно-транспортных вертолетов

  •  © phototass2.cdnvideo.ru

В рамках проведения Единого дня приемки военной продукции, который состоялся 20 июля 2018 г., холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) досрочно передал Минобороны России очередную партию из 5 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Вертолеты приняты военным представительством и готовы к передаче в эксплуатирующие организации.

Во время видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщил, что очередная партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1, изготовленных предприятием, успешно и в полном объеме прошла все виды испытаний, предусмотренных техническими условиями и условиями государственного контракта.

На данных вертолетах установлена новая система создания пассивных помех, а также подготовлены места под установку бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту вертолета от применения нему ракет с головками наведения в инфракрасном диапазоне излучения.

В ходе приемосдаточных испытаний и приемки военным представительством был реализован контроль качества изготовления вертолетов и отработки его составных частей в агрегатно-механическом и сборочном производстве, проведен осмотр полностью собранных вертолетов в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем. Кроме того, были, проведены испытания на летно-испытательном комплексе. В текущем году запланированы поставки еще нескольких партий вертолетов, которые находятся на разных стадиях производства.

«Выполнение требований государственного оборонного заказа является для холдинга „Вертолеты России“ ключевой задачей. На основании анализа опыта эксплуатации вертолетов в войсковых частях проводится работа по совершенствованию тактико-технических и эксплуатационных характеристик вертолетов Ми-8МТВ-5-1, а также повышению их боевой живучести» — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

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http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/vertolety_minoborony_peredacha/

Ростех, Вертолеты России, Ми-8МТВ-5
  • Нет аватара luboy
    20.07.1813:56:12

    Портфель заказов *Севастополького авиационного предприятия* на 2018 год достигает 850 млн рублей. В 2015 году объём производства предприятия был порядка 100 млн рублей, в 2016 году — 160 млн рублей, в 2017 году — 210 млн рублей. Такая загрузка обеспечена при поддержке холдинга *Вертолёты России*, поскольку предприятие интегрируется в *Вертолёты России* до середины 2020 года.В настоящее время разрабатывается программа модернизации предприятия. Это сообщил журналистам 12 июля заместитель директора департамента экономического развития Севастополя Владимир Ежиков. Предприятие специализируется на ремонте вертолётов Ми-8, Ми-17, Ми-14, Ка-27. На заводе работают 300 человек.

    Отредактировано: luboy~13:57 20.07.18
    #1053674
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