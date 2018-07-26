Минобороны получило 31 комплект новой парашютной системы

Вооруженным Силам России передан 31 комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС». Об этом сообщил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Государственные испытания успешно закончены на сегодняшний день. У нас обязательства перед Минобороны — 31 комплект для десантирования новой перспективной техники в этом году мы уже отдали», — сказал глава холдинга.

Новая парашютная система предназначена для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». По своим характеристикам данная парашютная система не имеет мировых аналогов. К примеру, время от момента выброски до приземления техники составляет не более 40 секунд.

Ранее сообщалось, что первый комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС» поступит в Воздушно-десантные войска до конца 2018 года.