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Армия и Флот

Минобороны получило 31 комплект новой парашютной системы

  •  © tvzvezda.ru

Вооруженным Силам России передан 31 комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС». Об этом сообщил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Государственные испытания успешно закончены на сегодняшний день. У нас обязательства перед Минобороны — 31 комплект для десантирования новой перспективной техники в этом году мы уже отдали», — сказал глава холдинга.

Новая парашютная система предназначена для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». По своим характеристикам данная парашютная система не имеет мировых аналогов. К примеру, время от момента выброски до приземления техники составляет не более 40 секунд.

Ранее сообщалось, что первый комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС» поступит в Воздушно-десантные войска до конца 2018 года.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201807262053-wtex.htm

Армия, ВДВ, АО Технодинамика, Бахча-У-ПДС
  • Нет аватара Инженер2015
    27.07.1809:13:19

    сколько времени нужно чтобы такой парашут уложить после приземления?

    #1055978
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