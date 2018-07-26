Новые угольные лавы

Новая лава запущена на шахте «Ерунаковская-VIII» в Кузбассе

Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» начали добывать уголь из новой лавы 48-6. Запасы этого выемочного участка составляют 2,9 млн т коксующегося угля ценной марки ГЖ.

Лава 46-6 расположена на глубине более 500 метров. Забой оснащен современным высокопроизводительным очистным оборудованием фирмы «Joy», с помощью которого горняки планируют ежемесячно добывать 250 — 300 тыс. т угля в зависимости от горно-геологических условий.

Впервые для дегазации выемочного участка на шахте применили станок направленного бурения — VLD-1000 австралийского производства. Новое оборудование позволяет бурить длинные скважины под разным углом падения пласта, добиваясь высоких объемов извлечения метана. Всего для дегазации лавы 48-6 горняки пробурили 10 скважин, их которых извлекли 4,5 млн кубометров метана.

Шахта «Ерунаковская-VIII"-самое молодое угледобывающее предприятие Распадской угольной компании ЕВРАЗа и одно из самых высокотехнологичных в Кузбассе. Горняки отрабатывают запасы в сложных горно-геологических условиях с помощью передовой техники ведущих мировых и отечественных производителей. В 2014 году бригада Александра Ляне выдала на-гора 2,5 млн тонн угля за год, что соответствует проектной мощности предприятия. В 2017 году впервые этот добычной коллектив добыл 3 млн тонн „черного золота“.

Уголь марки ГЖ шахты „Ерунаковская-VIII“ перерабатывается на Центральных обогатительных фабриках „Кузнецкая“ и „Абашевская“. Потребителями готового концентрата являются металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также сторонние российские и зарубежные металлургические компании.

Шахта „Комсомольская“ приступила к отработке новой лавы

Шахта „Комсомольская“ компании „Воркутауголь“ (входит в „Северсталь“) ввела в эксплуатацию новый лаву 612-ю пласта Тройного, запасы которой составляют 821 тыс. тонн угля марки 2Ж.

Очистной забой 612-ю оснащен немецким добычным комбайном Eickhoff SL 300, чешской механизированной крепью Ostroj, а также лавным конвейером „Анжера“ отечественного производства. Часть оборудования во время перемонтажа выдавали на поверхность для планового ремонта.

Перемонтаж оборудования занял 41 сутки — это новый рекорд „Комсомольской“. Добиться такого результата удалось благодаря грамотному планированию, а также слаженной работе всех участков шахты и горномонтажников Воркутинского механического завода — сервисного предприятия „Воркутауголь“.

"В ходе перемонтажа участок внутришахтного транспорта перевез 4,5 тыс. тонн оборудования. В сутки удавалось перевозить от девяти до 14 секций механизированной крепи, каждая из которых весит 18 тонн. При этом общая протяженность пути составила более 1,5 км», — отметил главный механик шахты «Комсомольская» Николай Чагин.

Длина лавы 612-ю составляет 300 метров, мощность пласта — 2,2 метра. Отработкой ее запасов займутся горняки добычного участка № 6. Завершить выемку угля из этого очистного забоя «Комсомольская» планирует в апреле 2019 года





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Воркутауголь начала выпуск низкозольного концентрата для ЧерМК

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» компании «Воркутауголь» (входит в «Северсталь») успешно завершила эксперимент по повышению качества готовой продукции — угольного концентрата — и уже начала отгрузки в адрес Череповецкого металлургического завода. Потенциальный экономический эффект от реализации проекта составит около 1 млрд руб. в год.

Проект по снижению зольности угольного концентрата специалисты фабрики начали в апреле. Перед ними стояла задача уменьшить содержание компонентов, негативно влияющих на качество угля — фосфора и серы. Положительных результатов удалось достичь благодаря частичному обновлению оборудования и совершенствованию методики обогащения.

Испытания проводили с двумя марками угля — 2Ж и ГЖО. В результате зольность обеих марок удалось снизить до 8%. Стоит отметить, что чем ниже содержание серы и фосфора в угольном концентрате, тем меньше его получится извлечь из одинакового объема горной массы. Однако более качественный продукт способен полностью компенсировать эти потери.

«Теперь продукция „Воркутауголь“ сможет заместить собой от 10 до 20% концентратов, которые ранее Череповецкий металлургический комбинат вынужден был закупать у других компаний. К примеру, потребление угольного концентрата марки ГЖО выросло почти втрое и теперь достигает 60 тыс. тонн в месяц. Объемы отгрузки 2Ж остались на прежнем уровне, но выросло качество», — отмечает директор ЦОФ «Печорская» Ирина Суворова.

Снижение зольности также положительно отражается на качестве получаемого из угля кокса, поэтому для выплавки чугуна его требуется меньше. Угольный концентрат с низким содержанием вредных примесей одновременно повышает прочностные характеристики стали и снижает себестоимость ее выпуска.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/103401

http://vorkutaugol.ru/rus...r/news/document2920.phtml