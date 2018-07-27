На Сахалине идет ремонт 30 мостов в рамках проекта модернизации железной дороги

В рамках проекта модернизации островной железной дороги на Сахалине развернуты строительные работы на 30 мостах. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, практически на всех завершено обустройство строительных и рабочих площадок, подготовлены подъездные пути и временные переправы для перемещения строительной техники, вынесены кабельные и оптико-волоконные линии связи.

Строительные работы начались в январе на трех железнодорожных мостах. Благодаря тесному взаимодействую между партнерами, органами местного самоуправления к началу лета удалось оперативно завершить на этих объектах сооружение временных мостов и подходов к ним. На 57 км, где планируется возведение нового моста по основной оси, на днях произведено переключение на временный обход.

Сейчас на большинстве объектов идет строительство береговых устоев и мостовых опор, отсыпка подходов к новым и временным сооружениям. На часть строящихся объектов уже доставлены мостовые пролеты.

Под особым контролем находятся мосты на 249 и 269 километрах линии Корсаков — Ноглики. Это самые крупные из строящихся сегодня на острове железнодорожных мостов. Первый, длиной 130 метров, смонтируют из двух одинаковых пролетов. Второй, длиной около 100 метров, будет однопролетным, его конструкция представляет собой цельную металлическую ферму. Строители уже приступили к сооружению мостовых опор.

Большинство возводимых на островной железной дороге мостов являются малыми и средними, однако на стадии их проектирования приходилось учитывать немало негативных факторов: повышенная сейсмичность, неустойчивые грунты, агрессивное воздействие моря на прибрежную полосу с проходящей по ней железной дорогой и многое другое.

Напомним, полностью завершить «перешивку» островной магистрали на общесетевую ширину колеи 1520 мм планируется в 2020 году. В текущем году будет модернизировано 52,4 км с сохранением движения в прежней ширине колеи (1067 мм) и сдано 32 новых железнодорожных моста.