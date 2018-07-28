Сборная России выиграла две золотые медали на Международной олимпиаде по химии

Российский школьник Алексей Коноплев занял второе место на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии и Словакии. Он набрал столько же баллов, сколько абсолютный победитель, представитель китайской команды, и жюри выбирало между ними, руководствуясь «вторичными критериями» (в числе которых, например, время, затраченное на решение задач). Товарищи Коноплева по команде получили одну золотую медаль и две серебряных, сообщил N+1 представитель химфака МГУ, который участвовал в подготовке команды.

В состав российской команды входили:

Михаил Матвеев (Вологда) — получил золотую медаль;

Даниил Бардонов (Москва) — серебряная медаль;

Андрей Кобелев (Нижнекамск) — серебряная медаль;

Алексей Коноплев (Москва) — золото и второе место в общем

В 2017 году представитель российской команды, москвич Александр Жигалин стал абсолютным победителем олимпиады, кроме того, Россия тогда получила еще одну золотую и две серебряных медали. В 2016 году команда из России завоевала три золотых и одну серебряную медаль.