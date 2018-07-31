В Росгидромете установлен новый суперкомпьютер производительностью 1,2 Петафлопс (Сray XC40-LC, 936 вычислительных узлов с процессорами Intel Xeon и 128ГБ оперативной памяти на каждый узел), который позволит кардинально улучшить разрешение и повысить точность численных моделей, применяемых для оперативного прогноза погоды и изменений климата.

Математики и программисты Гидрометцентра начали перенос вычислительных мощностей для расчета погоды на новый суперкомпьютер.Новый мощный суперкомпьютер производительностью в 1 петафлопс — один квадриллион операций в секунду — был поставлен в Москву в прошлом году. Сумма контракта, как заявляли в Росгидромете, составила 1,8 млрд рублей, в стоимость были включены еще два менее мощных компьютера — для Новосибирска и Хабаровска.