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Информационные технологии

В Росгидромете установлен новый суперкомпьютер

  •  © meteorf.ru

В Росгидромете установлен новый суперкомпьютер производительностью 1,2 Петафлопс (Сray XC40-LC, 936 вычислительных узлов с процессорами Intel Xeon и 128ГБ оперативной памяти на каждый узел), который позволит кардинально улучшить разрешение и повысить точность численных моделей, применяемых для оперативного прогноза погоды и изменений климата.

Математики и программисты Гидрометцентра начали перенос вычислительных мощностей для расчета погоды на новый суперкомпьютер.Новый мощный суперкомпьютер производительностью в 1 петафлопс — один квадриллион операций в секунду — был поставлен в Москву в прошлом году. Сумма контракта, как заявляли в Росгидромете, составила 1,8 млрд рублей, в стоимость были включены еще два менее мощных компьютера — для Новосибирска и Хабаровска.

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http://www.interfax.ru/russia/623255

информационные технологии
  • Нет аватара termometrix
    31.07.1820:28:42

    Запуск этот ЭВМ на полной мощности планируется к концу года.Итоги: 4 суперЭВМ для Росгидромета,3 новые по-видимому и один «старый»,думаю это будет неплохая вычислительная сеть.

    #1057049
  • александр столярчук александр столярчук
    01.08.1800:00:47

    Думаю если у шамана спросить то будет более точный прогноз. А гидрометцентр более чем на сутки не может дать точный прогноз. )

    #1057096
  • Human RS Human RS
    01.08.1800:01:20

    А почему американский суперкомпьютер, а не от нашего Росатома, кто-нибудь знает?

    #1057097
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