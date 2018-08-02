Новый причал открыт на архангельском острове Хабарка

2 августа состоялось официальное открытие современного причала, который призван обеспечить комфортное транспортное сообщение для жителей Хабарки.

Более 100 млн. рублей было выделено из бюджета на строительство железобетонного причала на острове Хабарка: старая деревянная пристань не удовлетворяла требованиям безопасности. Новый причал построен по современным технологиям, и подрядчик уверен — при бережной эксплуатации он может служить многие десятилетия.

2 августа теплоход «Коммунар» впервые высадил пассажиров на новом причале. На прилегающей территории уже установлены павильон ожидания и детские качели. Свой вклад в оформление внесли юные жители Хабарки, высадив здесь аллею выпускников 2018-го года. Теперь проживающие на острове воспринимают причал как свою маленькую набережную.