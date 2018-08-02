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Транспорт и логистика

Новый причал открыт на архангельском острове Хабарка

  •  © arhcity.ru

2 августа состоялось официальное открытие современного причала, который призван обеспечить комфортное транспортное сообщение для жителей Хабарки.

Более 100 млн. рублей было выделено из бюджета на строительство железобетонного причала на острове Хабарка: старая деревянная пристань не удовлетворяла требованиям безопасности. Новый причал построен по современным технологиям, и подрядчик уверен — при бережной эксплуатации он может служить многие десятилетия.

2 августа теплоход «Коммунар» впервые высадил пассажиров на новом причале. На прилегающей территории уже установлены павильон ожидания и детские качели. Свой вклад в оформление внесли юные жители Хабарки, высадив здесь аллею выпускников 2018-го года. Теперь проживающие на острове воспринимают причал как свою маленькую набережную.

  •  © arhcity.ru

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http://www.arhcity.ru/?page=0/47321

Архангельская область, причал
  • A_SEVER A_SEVER
    02.08.1820:41:50

    У нового причала стоит теплоход «Коммунар» 1940 года постройки — 78 лет на линии!

    •  © Фото из открытых источников

    Есть ещё «Балхаш» 1944 года постройки:

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~20:52 02.08.18
    #1057543
  • Андрей Карпушенков
    02.08.1823:31:26

    Причалы правда настолько дорогие?     На эти деньги можно было построить небольшую улицу домов.

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~23:31 02.08.18
    #1057588
    • Нет аватара brat_po_razumu
      03.08.1800:46:38

      Да, именно столько СВОИХ денег потратил СОБСТВЕННИК причала на СВОЕ строительство.

      И не только небольшие улицы — целые районы домов застройщики на такие деньги строят.

      И ты можешь построить себе дом за гораздо меньшие деньги. ВПЕРЕД!!! Это — несложно.

      Отредактировано: brat_po_razumu~00:47 03.08.18
      #1057597
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