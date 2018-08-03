Завершился десятый рейс экспедиции «Арктический плавучий университет»

Арктический плавучий университет — совместный проект САФУ, Росгидромета, Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика». В этом году экспедиция получила название «Terrae Novae», в центре внимания ученых оказался архипелаг Новая Земля.

Экспедиция «Арктический плавучий университет» на судне Северного УГМС «Профессор Молчанов» 2 августа вернулась в Архангельск. В ней приняли участие 58 человек: это студенты, аспиранты, сотрудники научно-образовательных учреждений из России, Нигерии, Сербии, Франции, Швейцарии, Германии, Канады и Китая.

Капитан «Профессора Молчанова» Сергей Хохлов рапортовал начальнику Северного УГМС Роману Ершову: в порт вернулись без потерь. Хотя Арктика не была гостеприимна. Карское море всё было во льдах, в очень тяжёлых льдах. Пришлось переработать весь маршрут и идти Баренцевым морем на север Новой Земли. Потом маневрировать между полями 9-балльного льда толщиной до 2 м по Карскому морю и возвращаться в порт Архангельск. Из-за сложной ледовой обстановки и тумана не удалось выполнить высадку в поселок Варнек. «Профессору Молчанову» почти удалось туда подойти, но на входе в пролив Югорский Шар судну помешали отдельные поля довольно крупного льда толщиной до 2 м размерами от 200 до 300 м. Зато сверх программы ученые высадились на остров Сосновец.

Члены «Плавучего университета» рассказали об итогах научного вояжа журналистам на пресс-конференции."Экспедиция прошла в сложных гидрометеорологических условиях, трижды побывала в шторме (два раза в шестибалльном шторме), при этом работы не прекращались", — сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков.

За 24 дня участники собрали материал для множества исследований в самых разных направлениях. Теперь предстоит подробно изучить собранные данные и образцы на суше и, вполне возможно, это приведет к новым значимым для науки открытиям. Однако некоторыми достижениями можно поделиться уже сейчас. Например, в экспедиции визуально зафиксировано гнездование гагары на мысе Желания. Получены пробы, чтобы впервые составить описание экосистем рек и ручьев на самых северных границах их существования — мысе Желания Новой Земли. Сделаны замеры для оценки степени загрязнения атмосферы сажистыми частицами от судовых энергетических установок. Отобраны пробы планктона, пресной воды, крови жителей удаленных населенных пунктов, собрала образцы рыб и птиц, употребляемых в пищу северянами. В рамках мегагранта правительства РФ будет изучено, как загрязняющие вещества переносятся рыбами и птицами из Азии и Европы в Арктический регион, попадают по пищевой цепи к человеку, и как это отражается на здоровье северян.

Большую работу проделали ученые из ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт». По словам старшего группы Виктора Меркулова, в этом году они традиционно занимались изучением атлантических водных масс в Карском море, измерением содержания СО2 и озона в атмосфере по ходу судна, а также фиксацией метеорологических параметров. Сделано 65 остановок для зондирования вод в Белом, Баренцевом и Карском морях. Работать приходилось круглосуточно. Ученым с большим энтузиазмом помогали брать пробы иностранные студенты.

Еще одним важным исследованием ААНИИ стало изучение содержание микропластика в воде. Это новое направление в гидрометеорологии и в изучении океана. Задачей группы по сбору морского мусора было понять, как аккумулируется мусор на берегах Новой Земли, отобрать образцы, чтобы в дальнейшем рассортировать их и определить основные источники загрязнения для дальнейшего их предотвращения. Особенно много микропластика обнаружено в водах Баренцева моря.

Свои научно-исследовательские работы провели и сотрудники Северного УГМС. Проведены вековые гидрологические разрезы в Белом море, а также отбор проб воды и грунта на радиоактивное загрязнение.

САФУ вместе с областным правительством и фондом Росконгресс активно готовит пятый международный арктический форум, до которого осталось меньше 9 месяцев. Университет избран площадкой для проведения деловой программы.