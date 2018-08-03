В Башкирии модернизируют Буздякский консервный комбинат

На Буздякском консервном комбинате (филиал АО «Пищепром») выпускает около 50 наименований: томатную пасту, соусы, кетчупы, джемы, готовые супы, повидло и соки. В 2017 году было открыто промышленное производство майонеза — по словам руководства предприятия, первое в регионе.

Также в прошлом году установлено дополнительное высокотехнологичное оборудование, в том числе упаковочные машины, стерилизационные установки, проведена реконструкция линии супов.

До 2022 года объём инвестиций в дальнеюшую модернизацию предприятия составит порядка 250 млн рублей.