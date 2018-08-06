На Ярославском радиозаводе открыли производство модулей перспективных космических аппаратов

На Ярославском радиозаводе (дочернее предприятие Концерна РТИ, входит в Группу АФК «Система») открыли технологическое производство по сборке модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов. В перспективе здесь будет создано единое сквозное производство бортовой космической аппаратуры от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов.

Реализация проекта проведена совместно с АО «РТИ», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, АО «Российские космические системы».

Новая производственная база предприятия включает в себя монтажно-испытательный комплекс площадью свыше 2 тыс. кв. м. При реализации проекта «Ярославский радиозавод» изменил инфраструктуру предприятия, провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением 155 млн рублей из федерального бюджета. Собственные инвестиции предприятия составили 1,47 млрд рублей.

РТИ за несколько лет инвестировал в новое производство более 3,5 миллиарда рублей. Конструктивную основу спутниковых модулей с двигателями и системой навигации будут создавать в ИСС имени академика М.Ф. Решетнева. Оттуда модули в герметичных контейнерах станут доставлять самолетами в Ярославль, где на них установят полезную нагрузку — аппаратуру, созданную радиозаводом совместно с «Российскими космическими системами».

Работа над каждым модулем займет около шести месяцев, за это время он будет собран и испытан — в том числе в вакууме при перепадах температур от -50 до +70 градусов.

Генеральный директор завода Сергей Якушев сообщил, что новое производство создано на собственные средства предприятия:

— Наш акционер, АФК «Система», позволил нам потратить нашу прибыль на наше же развитие. Зато теперь мы получили инструмент, который позволит и дальше развивать Ярославский радиозавод. И сегодня наше предприятие, я считаю, уже готово стать ведущим серийным приборостроительным производством в интересах «Роскосмоса».

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков в ходе церемонии заявил, что на базе радиозавода планируется создать центр космических технологий.

«Принимая решение по реконструкции радиозавода, мы учитывали близость к Москве и высокую квалификацию кадров. Мы ждали, что «Роскосмос» обратит внимание на частный бизнес. Мы хотим создать центр космических технологий Ярославской области, мощный КБ и развить все компетенции, которые будут нам доверены «Роскосмосом», — заявил Евтушенков.

«На Ярославском радиозаводе создана полная цепочка сборки. Мы завершаем ее открытием цеха сборки модулей. Сам цех сборки модулей полезной нагрузки — уникальное изобретение», — отметил гендиректор РТИ Максим Кузюк.

В рамках мероприятия было подписано соглашение между ПАО «ЯРЗ» и АО «Российские космические системы» о развитии сотрудничества в сфере разработки и производства бортовой космической аппаратуры. Согласно достигнутым договоренностям, завод становится центром компетенции по направлениям навигации, космической связи, созданию аппаратуры командно-измерительной системы и телеметрии и перспективных подсистем и модулей полезной нагрузки для космических аппаратов.

Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода, является ведущим производителем профессиональных средств радиосвязи.

https://rg.ru/2018/08/06/...ryli-zavod-sputnikov.html