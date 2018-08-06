Российская команда завоевала золотую медаль на Международной географической олимпиаде

6 августа в Квебеке (Канада) завершилась XV Международная географическая олимпиада (International Geography Olympia — IGeo).

Российская команда в составе 4 человек завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В 2018 году сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы: на торжественной церемонии награждения ему будет вручена золотая медаль. Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края — бронзовые награды.

Также команда России завоевала первый приз в конкурсе научных постеров на XV Международной географической олимпиаде.

Руководителями команды на IGeo-2018 стали: ведущий научный сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) — П. Л. Кириллов, заместитель декана географического факультета МГУ — Н. А. Мозгунов и заведующий кафедрой географического факультета МГУ — А. С. Наумов.