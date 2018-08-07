В Московской области дан старт строительству сыроварни

В Истре состоялась церемония закладки первого камня в строительство новой сыроварни.

«Благодаря гранту, выделенному минсельхозом Московской области, мы смогли получить кредит в Россельхозбанке на 115 миллионов рублей под 3% годовых. Это тоже федеральная программа субсидирования, и мы сейчас будем строить сыроварню, которая больше, чем знаменитая сыроварня в швейцарском Грюйере — они варят 22 тонны молока, мы будем варить 30 тонн молока», — сказал сыровар Сирота.

На новой ферме все этапы производства будут открыты и за ними можно будет наблюдать через стекло.

Строительство сыроварни будет осуществлять компания ООО «Модульдом», которая специализируется на строительстве сельскохозяйственных объектов, промышленных и торговых зданий.

Для строительства компания использует уникальные подмосковные стеновые панели, заменившие дорогие швейцарские.