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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Московской области дан старт строительству сыроварни

  •  © riamo.ru

В Истре состоялась церемония закладки первого камня в строительство новой сыроварни.

«Благодаря гранту, выделенному минсельхозом Московской области, мы смогли получить кредит в Россельхозбанке на 115 миллионов рублей под 3% годовых. Это тоже федеральная программа субсидирования, и мы сейчас будем строить сыроварню, которая больше, чем знаменитая сыроварня в швейцарском Грюйере — они варят 22 тонны молока, мы будем варить 30 тонн молока», — сказал сыровар Сирота.

На новой ферме все этапы производства будут открыты и за ними можно будет наблюдать через стекло.

Строительство сыроварни будет осуществлять компания ООО «Модульдом», которая специализируется на строительстве сельскохозяйственных объектов, промышленных и торговых зданий.

Для строительства компания использует уникальные подмосковные стеновые панели, заменившие дорогие швейцарские.

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https://riamo.ru/article/303980/vorobev-zalozhil-pervyj-kamen-v-stroitelstvo-novoj-syrovarni-v-istre.xl

Московская область, сыроварение, сыры
  • Великоросс Великоросс
    07.08.1801:07:08

    •  © riamo.ru

    •  © riamo.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~01:13 07.08.18
    #1058313
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    07.08.1807:42:33

    Сирота стал почти шоуменом. Уже бренд можно регистрировать.

    #1058332
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