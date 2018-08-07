В Московской области дан старт строительству сыроварни
В Истре состоялась церемония закладки первого камня в строительство новой сыроварни.
«Благодаря гранту, выделенному минсельхозом Московской области, мы смогли получить кредит в Россельхозбанке на 115 миллионов рублей под 3% годовых. Это тоже федеральная программа субсидирования, и мы сейчас будем строить сыроварню, которая больше, чем знаменитая сыроварня в швейцарском Грюйере — они варят 22 тонны молока, мы будем варить 30 тонн молока», — сказал сыровар Сирота.
На новой ферме все этапы производства будут открыты и за ними можно будет наблюдать через стекло.
Строительство сыроварни будет осуществлять компания ООО «Модульдом», которая специализируется на строительстве сельскохозяйственных объектов, промышленных и торговых зданий.
Для строительства компания использует уникальные подмосковные стеновые панели, заменившие дорогие швейцарские.
07.08.1801:07:08
07.08.1807:42:33