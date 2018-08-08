Объединенная Вагонная Компания получила статус поставщика Deutsche Bahn

8.08.2018

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Холдинг») (MOEX: UWGN), лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм, в рамках развития экспортной стратегии и расширения присутствия на европейском рынке получила статус поставщика Deutsche Bahn, крупнейшего железнодорожного оператора Европейского союза. Согласно результатам аудита НПК ОВК присвоен статус качества Q2.

Аудит был проведен специалистами Deutsche Bahn, которыми оценивалась система менеджмента качества НПК «Объединенная Вагонная Компания», а также Всесоюзного научно-исследовательского центра транспортных технологий (ВНИЦТТ) и Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), входящих в Холдинг.

В ходе аудита была дана высокая оценка процессам разработки и постановки на производство новых моделей вагонов, обеспечения качества выпускаемой продукции, гарантийного и сервисного обслуживания. Всего в рамках аудита было затронуто более 20 аспектов деятельности холдинга. Итоговая оценка рассчитывалась как сумма баллов по всем критериям исходя из 100-балльной шкалы и была представлена в виде диаграммы «360 градусов». Железнодорожный холдинг получил по 18-ти позициям оценку в диапазоне от 90 до 100 баллов и по пяти — от 80 до 90 баллов.

Помимо оценки Deutsche Bahn, Тихвинский вагоностроительный завод также успешно прошел сертификацию по европейскому (региональному) стандарту EN 15085 «Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов». Соответствующий аудит проводился немецким подразделением одного из ведущих в мире органов по сертификации TÜV Rheinland. Работники ТВСЗ прошли дополнительное обучение с последующей аттестацией по европейским стандартам по сварке, неразрушающему контролю, системе менеджмента качества с присвоением статуса международных специалистов.

Получение статуса поставщика Deutsche Bahn Q2 и сертификата сварки EN 15085 отрывает широкие возможности для железнодорожного холдинга НПК ОВК по выходу на европейский рынок.

Максим Куземченко, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НПК ОВК, подчеркнул: «Мы рассматриваем Deutsche Bahn как стратегического партнера и надеемся на успешное сотрудничество. Соглашаясь на аудит, понимали, что будем проходить испытания, согласно самой жесткой в мире системе качества в железнодорожной отрасли. Наш опыт говорил нам, что продукция ОВК может достойно конкурировать на международных рынках и поставлять требуемую номенклатуру высокого качества. Полученный статус поставщика Q2 для участия в проектах по грузовым вагонам — независимое тому подтверждение. Надеемся, что оценка Deutsche Bahn послужит сигналом для всего европейского рынка, ведь ОВК на сегодня — единственная вагоностроительная компания вне Европейского союза, которая имеет право поставлять вагоны в Европу».

Йенс Базельт, инженер по качеству Deutsche Bahn, комментирует: «Мы рады приветствовать ОВК в качестве потенциального поставщика Deutsche Bahn. По всему миру DB ведет поиск партнеров, соответствующих нашим критериям качества, надежности поставок и ценовой политики. Проведенный в ОВК аудит дал нам возможность увеличить базу потенциальных поставщиков грузовых вагонов и комплектующих. В ходе аудита мы познакомились с высоко мотивированной компанией с развитой современной инфраструктурой. Сложилось впечатление, что в ОВК имеются все предпосылки для того, чтобы четко реализовывать возможные проекты Deutsche Bahn. Мы хотим пожелать ОВК, чтобы та положительная энергетика и тот уровень качества продукции, которые сегодня присущи компании, легли в основу нашего успешного сотрудничества».