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Армия и Флот

Современный комплекс РЭБ «Борисоглебск-2» поступил в мотострелковое соединение в Сибири

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В мотострелковое соединение 41 общевойсковой армии в Алтайском крае, поступил автоматизированный комплекс радиоэлектронных помех (РЭП) «Борисоглебск-2».

Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.

В состав комплекса входят до 9 единиц техники, такие, как пункт управления, автоматические станции помех и машины с радиоэлектронным оборудованием. «Борисоглебск-2» предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12190590@egNews

Армия, РЭБ, Борисоглебск-2, Алтайский край
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