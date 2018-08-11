В Мегионе открыто движение по новому мосту через реку Сайму

Объект сдан на четыре месяца раньше срока, и его открытие было приурочено к Дню строителя.

В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что строительство дороги с мостовым переходом началось в октябре 2016 года.

Мост и обновленный участок дороги протянулись в общей сложности на 1,2 километра и соединили микрорайоны города. Теперь жители Мегиона смогут экономить время, беспрепятственно добираясь в нужную точку города.

Отметим, что финансировалось строительство объекта из двух источников: окружного и городского бюджетов. Львиная доля средств была выделена из региональной казны — 373 082,5 тысячи рублей. Из местного бюджета было выделено 19 845,8 тысячи рублей.