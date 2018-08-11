Строительство ЦКАД: третий пусковой комплекс, июль 2018

Протяженность ЦКАД-3 — 103,5 км. Эта дорога уступает по протяженности только единовременно введённому шестому этапу М11. Все остальные вводимые участки до такой протяженности не дотягивают.

Если шестой этап М11 проходит через глухие районы Новгородской области, то ЦКАД-3 проходит параллельно существующей А107 — малого бетонного кольца. Вдоль старой дороги построено больше количество дачных посёлков, деревень и даже городов. Всё это нужно обойти, а все примыкающие дороги нужно вывести на путепроводы.

Репортаж mikhail.krivyy.com

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2. Пока ЦКАД-3 планируют ввести целиком и единовременно. Но окончательного решения пока нет, планы могут измениться ближе к окончанию строительства. Точно можно сказать, что строительство ведётся равномерно на всём протяжении.

ЦКАД-3 визуально можно разделить на три участка. Первый, от Ногинска до Ярославского шоссе, самый скучный, здесь простой рельеф, а все неровности будущей автомагистрали связаны со строительством путепроводов на пересечении с существующими дорогами. Второй, от Ярославского шоссе до посёлка Подосинки у канала имени Москвы, он изобилует оврагами и появляются первые холмики. И третий, от Подосинок и до М10 «Россия», самый интересный, с мостом через пойму канала имени Москвы и сложным рельефом с глубокими выемками. Именно на нём сделана первая фотография этой публикации.

3. Только существующую А107 новая автомагистраль пересечёт восемь раз. А это восемь путепроводов и все под малым углом. Относительно других искусственных сооружений эти путепроводы имеют низкую степень готовности. Это пересечение в районе села Макарово. Два пересечения в этом районе пришлось добавить из-за обхода Черноголовки. Насыпи с двух сторон выведены, движение переведено на новую дорогу.

4. Ближе к Фряновскому шоссе попадаются первые опоры освещения. Обратите внимания на два ряда отбойного ограждения.

5. Этот тип парапетных отбойных ограждений называют «Нью-Джерси». Они устанавливаются в два ряда, между ними устанавливаются опоры освещения, вниз укладываются все кабели, и свободное пространство просто засыпается.

6. Во время монтажа выглядит не очень. Но тут стоит делать поправку на телеобъектив, который сжимает перспективу. С таким объективом даже рельсы уложенные под «Сапсан» не выглядят ровными. Мне такая технология кажется проще двойного отбойного ограждения с подземными коммуникациями, которое используют на М11.

7. Примерно так в среднем выглядит участок между Ногинском и Ярославским шоссе. Есть очаги низкой готовности, но в целом примерно так.

8. Это еще не весь асфальт. В верхнем слое покрытия дорожной одежды будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Его использование увеличивает срок службы покрытия до 20 лет. На обходе Вышнего Волочка тоже его использовали. Участок открыли в 2014 году, и первые небольшие ямки ремонтировали только этим летом.

9. Укладка асфальта производится участками, в зависимости от степени готовности. То тут, то там асфальтоукладчики работают почти каждый день.

10. Район пересечения с Красноармейским шоссе.

11. Местами путепроводы гордо стоят в ровном поле. Тут ещё предстоит подвести насыпи, обустроить переходные плиты, гидроизоляцию, положить асфальт, установить ограждение и смонтировать освещение. В общем, выглядит готовым, а работы ещё много.

12. Чуть дальше работает грейдер с системой 3D-нивелирования и пара катков.

13. Пересечения с Ярославским шоссе. Тут будет развязка с пунктом взимания платежей (ПВП), и она обещает быть непростой. Тут и без ЦКАД пересекаются Ярославское шоссе, Староярословское шоссе и Малое бетонное кольцо. А с ЦКАД будет не просто пересечение, а пересечение с тремя ПВП.

Привычных нам по М11 и М4 «Дон» пунктов взимания платежей на ЦКАД-3 не будет. Предполагается, что здесь будет использована истема безостановочного проезда «Free Flow». Система не новая и уже используется в США и некоторых странах Европы. Основана она на считывании и автоматическом распознавании номерных знаков.

14. Это конечно не выторфовка в Новгородской области , но тоже ничего. И ведь засыпать нужно слоями, уплотняя каждый отдельно.

15. Путепровод через Староярославское шоссе.

16. Сочлененные самосвалы — главные труженики нового дорожного строительства.

17. Работы по обустройству основания — одни из самых дорогих и долгих. По ним и по бетону проще всего на глаз определять отставание от графика.

Гадать по срокам пока рано. Явных срывов пока не видно.

18. В одной из предыдущих публикаций я уже показывал вам странный щебень. Даже мне, далекому от геологии человеку, он показался странным и напомнил вулканические образования.

19.

20. Чем ближе к М10 «Россия», тем реже встречается асфальт.

21. В некоторых местах ещё трава растёт. Перед строительством нужно перенести большое количество коммуникаций. Здесь особенно много высоковольтных линий электропередачи.

22. Главная жемчужина этой стройки — мост через канал имени Москвы.

23. Здесь широкая пойма с прудами, похожими на торфяники.

24. Мост пересекает не только судоходный канал, но и Дмитровское шоссе, дорогу Подосинки — Рождественно, а также Савёловскую железную дорогу.

25. Пролетные строения надвигают с двух сторон, а центральную часть моста будут собирать на месте.

26. Первый раз на меня это место произвело очень сильное впечатление. Но потом обустроили выемки и мост оказался совсем не таким высоким, как казалось. Вид в сторону Ярославского шоссе. С правым и левым берегами канала я так и не определился.

27. Самая большая выемка из тех, что я видел. Возможно, дешевле было бы построить высокий мост. Но это не просто выемка, а по совместительству ещё и карьер. Такой подход позволяет сильно сэкономить на строительстве, а финны его считают основой экологичного строительства.

28. Разработка карьера закончена, теперь тут будет дорога. А сверху ещё и путепровод построят.

29. Экскаватор-планировщик легко узнать по длине стрелы. Его задача — ровные откосы, соответствующие проектной документации. Сейчас их в большом количество можно наблюдать вдоль шестого этапа М11, который открыли 7 июня .

30. В районе деревни Старо находится ещё несколько впечатляющих выемок. Искусственные сооружения здесь в низкой степени готовности. Местами ведётся обустройство опор, а местами только забивают сваию

31. При свете луны. Здесь же сделана первая фотография этой публикации. Это у карьера в районе деревни Старо.