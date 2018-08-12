В чувашском поселке Вурнары открыт плавательный бассейн

Общая площадь спортивного сооружения составляет 3,6 тыс. кв. м. В нём разместился 25-метровый бассейн с шестью дорожками, малая чаша для обучения детей плаванию, комфортные раздевалки с душевыми, тренажёрный зал.

Спортивный объект возведен на средства ЗАО Фирма «Август», основная производственная площадка которого — Филиал «Вурнарский завод смесевых препаратов» — находится в поселке Вурнары.

В строительство вложено 235 млн рублей. Главное его преимущество — это система очистки: вода обеззараживается без использования хлора, а при помощи озона. Система озонирования воды стоит более 20 млн рублей.

Этот спортивный объект будет находиться на балансе филиала ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» и будет доступен для посещения всем желающим.

Руководство АО «Август» планирует включить бассейн во всероссийский реестр объектов спорта, что позволит в будущем проводить здесь соревнования не только муниципального, но и регионального и всероссийского уровня.

АО «Август» ведет социально ориентированный бизнес. За последние пять лет благодаря заводу построены фитнес-центр, парк здоровья и отдыха «Август», детский городок «Сказочная поляна». Кроме того более 35 млн рублей вложено в реконструкцию стадиона «Химик», появились детские площадки во дворах многоквартирных домов.