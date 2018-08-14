Строители закончили работы по надвижке пролётного строения моста через протоку Каникурганскую, который находится перед основным автомобильным мостом, ведущим в КНР.

Длина моста над протокой Каникурганской составляет 278 метров. На данный момент пролётное строение (общий вес около тысячи тонн) готово к установке на опорные части. Всего в протоке 5 опор. После того, как пролётное строение опустят, строители начнут бетонирование под будущую проезжую часть.

Работы по основному мосту через Амур идут одновременно сразу по нескольким направлениям: возводятся опоры и происходит сборка пролетного строения. Что касается опор, то на данный момент возводятся все пять (российская сторона), каждая в разной степени готовности, от полной готовности до устройства ростверка.

Строительство международного моста началось в декабре 2016 года. В планах к концу 2019 года мост будет готов. Сейчас строительство ведётся круглосуточно, в работах задействовано более 550 человек. С российской стороны длина моста составит 540 метров, к нему будет вести 11-километровая подъездная дорога, всё строится с нуля). Китайская часть мостового перехода значительно меньше и составляет 5,9 км.