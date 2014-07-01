Санкт-Петербург обрёл новый облик
Первый пост на тему меняющегося морского фасада Санкт-Петербурга я опубликовал почти 5 лет назад — в октябре 2013 года, и с тех пор возвращался к этой теме неоднократно. Хотя работы на намывной части Васильевского острова ещё продолжаются, основная часть знаковых объектов уже построена, и можно подвести промежуточный итог. Давайте вместе вспомним, как это было!
Вантовый мост ЗСД через Корабельный фарватер в устье Большой Невы.
Вантовый мост ЗСД через Петровский фарватер в устье Малой Невы.
Футбольный стадион «Санкт-Петербург».
Стадион и эстакада Западного скоростного диаметра на Крестовском острове.
Общественно-деловой комплекс «Лахта центр».
Строительство жилья на намывной части Васильевского острова.
15. Теперь у города есть не только исторический речной фасад, но и современный морской!
Фото автора.
18.08.1818:33:24
18.08.1819:04:50 В Санкт-Петербурге работает больше двух десятков СПК:
18.08.1821:25:39
18.08.1821:34:21 Снять такое количество СПК в одном месте можно на РЭБ флота, а они все выглядят не очень презентабельно.
18.08.1819:31:01
18.08.1819:38:55