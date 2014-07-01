Санкт-Петербург обрёл новый облик





© Фото автора (A_SEVER)

Первый пост на тему меняющегося морского фасада Санкт-Петербурга я опубликовал почти 5 лет назад — в октябре 2013 года, и с тех пор возвращался к этой теме неоднократно. Хотя работы на намывной части Васильевского острова ещё продолжаются, основная часть знаковых объектов уже построена, и можно подвести промежуточный итог. Давайте вместе вспомним, как это было!

+15 фото!

Вантовый мост ЗСД через Корабельный фарватер в устье Большой Невы.

1. Июль 2014 года:



© Фото автора (A_SEVER)

2. Июль 2016 года:



© Фото автора (A_SEVER)

3. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Вантовый мост ЗСД через Петровский фарватер в устье Малой Невы.

4. Июль 2014 года:



© Фото автора (A_SEVER)

5. Июль 2015 года:



© Фото автора (A_SEVER)

6. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Футбольный стадион «Санкт-Петербург».

7. Июль 2014 года:



© Фото автора (A_SEVER)

8. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Стадион и эстакада Западного скоростного диаметра на Крестовском острове.

9. Июль 2014 года:



© Фото автора (A_SEVER)

10. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Общественно-деловой комплекс «Лахта центр».

11. Июль 2016 года:



© Фото автора (A_SEVER)

12. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Строительство жилья на намывной части Васильевского острова.

13. Июль 2016 года:



© Фото автора (A_SEVER)

14. Июль 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

15. Теперь у города есть не только исторический речной фасад, но и современный морской!



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора.