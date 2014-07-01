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Своими глазами

Санкт-Петербург обрёл новый облик

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Первый пост на тему меняющегося морского фасада Санкт-Петербурга я опубликовал почти 5 лет назад — в октябре 2013 года, и с тех пор возвращался к этой теме неоднократно. Хотя работы на намывной части Васильевского острова ещё продолжаются, основная часть знаковых объектов уже построена, и можно подвести промежуточный итог. Давайте вместе вспомним, как это было!

+15 фото!

Вантовый мост ЗСД через Корабельный фарватер в устье Большой Невы.

1. Июль 2014 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

2. Июль 2016 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

3. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Вантовый мост ЗСД через Петровский фарватер в устье Малой Невы.

4. Июль 2014 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

5. Июль 2015 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

6. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Футбольный стадион «Санкт-Петербург».

7. Июль 2014 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

8. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Стадион и эстакада Западного скоростного диаметра на Крестовском острове.

9. Июль 2014 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

10. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Общественно-деловой комплекс «Лахта центр».

11. Июль 2016 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

12. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Строительство жилья на намывной части Васильевского острова.

13. Июль 2016 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

14. Июль 2018 года:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

15. Теперь у города есть не только исторический речной фасад, но и современный морской!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора.

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Санкт-Петербург, Западный скоростной диаметр, ЗСД, мост, стадион, Лахта центр
  • Нет аватара alex_uns
    18.08.1818:33:24

    А я вчера как раз считал на яндекс-карте количество метеоров на маршруте до Петергофа. получилось 13 шт.    А идут через Петровский фарватер под мостом Бентакура.

    Отредактировано: alex_uns~18:35 18.08.18
    #1061472
    • A_SEVER A_SEVER
      18.08.1819:04:50

      считал на яндекс-карте количество метеоров
      В Санкт-Петербурге работает больше двух десятков СПК:
      •  © Фото из открытых источников

      Такую картину можно увидеть только в Питере!    

      •  © Фото из открытых источников
      идут через Петровский фарватер
      В сторону Петергофа идут по Малой Неве, а обратно часть СПК идёт по Большой Неве.

      #1061478
      • megajob megajob
        18.08.1821:25:39

            Боже мой, такие красавцы и зимуют в таком свинарнике    . Я конечно понимаю что бетонирование площадки зимовки и тем более ее покраска и разметка денег не принесет, но тогда уж лучше вообще никому такой стыд не показывать (. «Ракеты» такие чистенькие, новенькие, прям ласточки (вернее белые чайки) и в таком «навозе».   

        Кстати на заднем фоне виднеются более чем современные и красивые здания     так сказать «фасад» да?

        #1061521
        • A_SEVER A_SEVER
          18.08.1821:34:21

          лучше вообще никому такой стыд не показывать
          Снять такое количество СПК в одном месте можно на РЭБ флота, а они все выглядят не очень презентабельно.

          #1061524
  • Нет аватара alex_uns
    18.08.1819:31:01

    Супер)))а ведь они ещё работают во всю!!!   

    #1061487
    • A_SEVER A_SEVER
      18.08.1819:38:55

      а ведь они ещё работают во всю!!!

      В Питере эксплуатация СПК является прибыльным бизнесом благодаря большому платёжеспособному спросу.

      #1061491
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