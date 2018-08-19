Экономика России встаёт на китайский путь. Объясняем почему

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Экономика России встаёт на китайский путь развития и собирается повторить манёвр, который обеспечил Китаю взрывной рост. Зачем Белоусов решил отнять у российских металлургов 500 млрд. рублей, почему строительство Крымского моста — это только начало, какое важное решение приняло Правительство РФ, как чувствует себя российская экономика в этом году и что ждёт нас впереди — рассказываем в этом выпуске.