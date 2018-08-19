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Экономика России встаёт на китайский путь. Объясняем почему

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/U2O9F9-CrRE

Экономика России встаёт на китайский путь развития и собирается повторить манёвр, который обеспечил Китаю взрывной рост. Зачем Белоусов решил отнять у российских металлургов 500 млрд. рублей, почему строительство Крымского моста — это только начало, какое важное решение приняло Правительство РФ, как чувствует себя российская экономика в этом году и что ждёт нас впереди — рассказываем в этом выпуске.

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экономика, новое производство, промышленность
  • Павел П Павел П
    19.08.1815:05:55

    Честно сказать очень спорые тезисы. Китай начал приподниматься не потому что в него только лишь вкладывать деньги начали, ему в первую очередь потому что предоставили стабильные и обширные рынки сбыта и именно поэтому все вложения окупались с лихвой. История экономического развития Китая не что-то эксклюзивное, до него были Япония, Западная Европа. Мы можем сколько угодно вкладывать деньги в любые проекты, но если не сможем эффективно сбывать продукцию и услуги на внутреннем и тем более на внешнем рынке все эти вложения просто пропадут.

    Озвученная идея изымать сверхдоходы компаний вообще как мне кажется вредительская. Какой бизнес захочет развиваться в России если такие выерты предлагаются? Хочет государство поиметь свою прибыль в подобных ситуациях, пусть прописывает законодательно условия подобных телодвижений. Тем более подобные штуки никогда не должны применяться задним числом.

    #1061678
    • Макс Южный
      19.08.1817:22:04

      Несколько дополнений по спорным мыслям:

      1) в видео упомянуты «олигархи», но в РФ уже лет пятнадцать нет олигархов -- даже друзья Путина (всякие Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, т.д.) не имеют самостоятельной политической власти. То есть они сверхбогачи, а не олигархи, в отличие от времён до начала 2000-х или США всех времён, в том числе нынешних.

      2) правительство отвергло предложение Белоусова по изъятию сверхдоходов, так что потуже предлагают затянуть пояса только простым людям (впрочем, это в любом случае были бы несравнимые вещи). По новой пенсионной реформе россияне в среднем должны будут отработать до пенсии аж порядка 84 тысяч часов против 74 тысяч часов в ФРГ и 72 тысяч часов во Франции. А добрая часть людей и вовсе не будет доживать до пенсии вовсе. Таков вот оскал экономического неолиберализма.

      3) само по себе предложение Белоусова справедливое, ведь нефтегазовые предприятия уже работают именно по такой схеме. Сверхдоходы, которые получены только за счёт колебаний курса рубля, у них изымаются. Тоже правило планировалось применить и к ряду других предприятий, которые такие незаработанные доходы получали в больших количествах. Кстати, правело это справедливо и в ином разрезе: средства, которые из прибыли идут на развитие производства, ни в коем случае не изымаются, даже если они получены из-за скачков курсов валют.

      Отредактировано: Макс Южный~17:32 19.08.18
      #1061725
  • megajob megajob
    19.08.1816:35:35

    Честно Автор побил все рекорды глупости. Хорошо объясню на пальцах: вот у вас (допустим) в городе кризис, вы берете кредит, арендуете разорившееся кафе «мороженка» и начинаете готовить и кормить людей с малой прибылью (кризис в городе), к вам приходят из мэрии и предлагаю «а давай ты будет поставлять готовые обеды в мэрию к 13-00», вы соглашаетесь, стараетесь, делает еду еще вкуснее даже в ущерб своей прибыли (больше мяса или еше чего), вот вы условно на этом разработали МИЛЛИОН и тут к вам приходят из мэрии и говорят «у тебя сверх доходы, мы решили их изъять на баланс города и пусть их на нужды города (ага так мы и поверили)»!! Ну что так понятнее ситуация с металлургами? Вы сами не раз делами сюжеты про достижения металлургов, которые не просто не разворовали и не уничтожили свои предприятия, а зачастую с невероятными усилиями, в кризис развили и даже построили такое супер комплексы как «металлургический завод высота 239»!! Я больше хочу спросить — а ЗАЧЕМ отнимать эти жалкие 500 мрд рублей? Что разве бюджет России дефицитный — никак нет, он Профицитный, в нем денег БОЛЬШЕ чем было рассчитано. Так на кой черт отнимать деньги? Более того — вы в конце сюжета сказали «улучшить инвестиционную ситуацию что бы Вкладывали деньги в России» — какой ДУРАК понесет деньги в страну в которой всякий чиновник с заплывшими жиром мозгами может ему сказать «твою доходы сверх прибыль — и мы ее отбираем себе»!!? Где вы видели таких дураков которые после такого хоть копейку, хоть цент вложат в экономику России?﻿

    #1061698
    • Евгений Супер
      19.08.1816:51:50

      Зачем столько эмоций на пустом месте, вам их девать некуда? Обвинения в глупости оставлю на вашей совести, замечу только что предложение изъять доходы принадлежит Белоусову, а не автору этого ролика. Это предложение спорное, но так и решение по нему не принято. Знаете как выполнить государственные задачи лучше? Тогда вам нужно работать в министерстве, а не комментарии строчить.

      #1061707
      • Макс Южный
        19.08.1817:29:41

        Решение уже принято пару дней назад:

        Правительство РФ не поддержало инициативу помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов, полученных из-за изменений курса национальной валюты, у некоторых промышленных предприятий, пишет РИА Новости. Так, по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, налоговый маневр уже утвержден и данная инициатива Правительством РФ не обсуждается.

        Но предложение Белоусова исключительно справедливое, ведь нефтегазовая отрасль работает ровно по таким правилам. Скачки курсов к гению «эффективного менеджемента» не имеют никакого отношения, поэтому вышеупомянутые примеры с ларьками и прочим совсем не про то.

        "Сейчас эти доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль за исключением нефтяников — для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ, но его нет для металлургов и химиков",

        Подробнее: www.m24.ru/news/ehkonomika/10082018/41816?utm_source=CopyBuf

        Отредактировано: Макс Южный~17:33 19.08.18
        #1061729
        • Евгений Супер
          19.08.1817:32:58

          То что Правительство будет против было понятно и раньше, но решать этот вопрос будет президент. Поэтому на следующей неделе Белоусов встречается с главами указанных компаний и обсуждает как дальше жить. А вот потом уже будет окончательное решение. Возможно, его смягчат, возможно отложат. Но пока его просто нет.

          #1061731
          • Макс Южный
            19.08.1817:38:33

            Путин в прошлом уже не раз проявлял способность наступать на непомерные интересы наших «капитанов бизнеса», поэтому возможность того, что предложение будет принято, всё-таки есть, не смотря на однозначный ответ правительства.

            А что касается смягчения, то куда больше поводов для его ужесточения, то есть включения в него дополнительных отраслей, которые также получают незаслуженное обогащение.

            #1061733
    • Нет аватара megobaro
      19.08.1817:50:40

      Согласен отбирать и тем более тупо деньгами вообще жесть. Считаете что частник вам что-либо должен тогда разработайте систему законной национализации и получайте прибыль как акционер .В развитых странах мира полно примеров полной либо частичной национализации предприятий. Таже работа антимономольного регулятора может подсказать как верно разделить получаемую прибыль .

      А так то конечно больше похоже на банальный отжим.

      #1061739
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    19.08.1816:58:06

    Ого, тут по заголовку что-то концептуальное. По идее комментаторы должны слететься стаей. Сейчас будем знакомиться с содержанием. -)

    #1061714
    • Ruspatriot Ruspatriot
      19.08.1817:28:46

      Экономика России встаёт на китайский путь.

      Наконец-то! Давно уже пора сходить, нет… сбегать с неолиберально-компрадорского пути, навязанного нам нашими заклятыми «партнёрами» во времена алкоголика ЕБН! Жаль, что опоздали с этим лет эдак на 20-25, но видимо, чему быть, того не миновать.﻿

      Отредактировано: Ruspatriot~17:33 19.08.18
      #1061728
  • Комментарий удален
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
    19.08.1817:44:25

    Экономика России встаёт на китайский путь.

    Расстреливать взяточников и бандитов будем ?

    народ поддержит это

    #1061737
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