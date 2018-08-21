В Якутии представили пять санитарных вертолетов и новый ангар

В преддверии Дня воздушного флота, на территории Маганского производственного комплекса авиакомпании «Полярные авиалинии» состоялось торжественное открытие нового авиационного ангара и показ новых вертолетов Ми-8 МТВ с медицинским модулем.

Ангар, площадью 625 кв. метров позволяет обслуживать не только вертолеты, но и самолеты Пилатус, Л-410, Ан-2, Ан-3. Объект оснащен уникальным створом ворот, который открывается и закрывается за время до 2 минут, что весьма актуально для качественной работы техников в суровых зимних условиях Якутии.

С 2017 года в республику начали поступать санитарные вертолеты МИ-8МТВ с оборудованием, позволяющим оказывать экстренную медпомощь и обеспечивать функционирование систем жизнеобеспечения человека.

В планах правительства Якутии со следующего года получить лёгкие двухдвигательные газотурбинные многоцелевые вертолеты «Ансат», которые отличаются меньшим расходом топлива. Немаловажную роль в обеспечении транспортной доступности смогут сыграть самолеты «Байкал» (ТВС-2ДТС), которые планируется запустить в серию через два года. Соответственно, эти машины смогут повлиять на стоимость авиаперевозок. Поэтому стоит задача обустройства авиаплощадок и взлетно-посадочных полос на местах.

«Ангары у нас не строились более 30 лет, примерно такое же время не обновлялся вертолетный парк. Все это стало возможным благодаря слаженной, согласованной работе руководства компании и республики, заинтересованных министерств и ведомств», — подчеркнул на торжественном показе генеральный директор региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Винокуров.