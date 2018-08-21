В Зауралье Башкортостана заработал проект по выращиванию коз-полукровок

Месяц назад руководители агрохолдинга «Лукоз» из Марий Эл Владимир и Тарас Кожановы во время своей рабочей поездки по Зауралью предложили абзелиловским сельхозтовапроизводителям принять участие в проекте по выращиванию коз-полукровок.

Кожановы владеют самой крупной фермой молочных коз в РФ, насчитывающей 8 тысяч поголовья. К 2030 году они планируют выйти на поголовье в 100 тысяч голов. Чтобы претворить в жизнь амбициозные планы, марийские предприниматели обратились к местным зауральским хозяйствам. При наличии в них определенного количества козематок из Марий Эл они брались доставить породистых зааненских козлов с гарантированным закупом полученного потомства по высокой цене.

В Абзелиле, а также в Баймаке, Зианчурах заинтересовались предложением Кожановых. На днях в эти районы были доставлены 13 козлов-производителей зааненской породы. В Абзелиловском районе на карантин в крестьянское (фермерское) хозяйство Рамиля Юлдыбаева поставлено семь голов. Как сообщили в Зауральском территориальном отделе госветнадзора Управления ветеринарии в РБ была проведена проверка разрешения на ввоз животных на территорию республики, а также всех необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.

В Абдряшево для новоселов приготовили отдельное стойловое помещение. В течение месяца им предстоит жить очень изолированно, находясь под неусыпным наблюдением местного ветеринара Х.С. Асадуллина (на снимке). Согласно плану карантинных мероприятий у животных произведут забор крови на лабораторные исследования. Через месяц их передадут хозяйствам, которые заключат договор с агрохолдингом «Лукоз».

— В ближайшие годы наше предприятие серьезно намерено выйти на российский и, возможно, даже международный рынок детского питания с продуктами, изготовленными на основе козьего молока. Естественно, это предполагает высочайшие требования к качеству продукции. Пока мы привезли первую партию животных, но будет, видимо, и вторая. После этого мы приедем только через год — забирать молодых козочек, достигших определенного веса. Прогнозы у руководства нашего агрохолдинга оптимистичные, верим, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным, — подчеркнул руководитель проекта «Лукоз» Александр Порошин.