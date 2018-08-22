В особой экономической зоне «Алабуга» открылись 4 завода

В особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан 22 августа состоялось открытие четырех заводов.

Новыми резидентами ОЭЗ «Алабуга» стали «СТ Алабуга», «СМИТ», «Ростонер» и «Русский воск». Все четыре новых предприятия располагаются на базе индустриального парка «Синергия» — комплекса готовых площадей, которые «Алабуга» предоставляет в аренду.

Общий объём инвестиций в проекты составил почти 1 млрд. рублей, на предприятиях создано свыше 200 рабочих мест. «На площадке „Синергия“ созданы все условия, чтобы даже небольшой проект стал успешным и динамично развивался, а предприниматели планировали дальнейшее расширение», было подчёркнуто на открытии новых производств.

В планах на этот год — открыть еще два предприятия, более крупных.

Компания «СТ Алабуга» занимается производством пассажирских микроавтобусов, грузового и спецтранспорта. Инвестор проекта — «СТ Нижегородец». В следующем году на территории ОЭЗ компания планирует выпустить 1 тыс. 115 автомобилей. Численность сотрудников составит 89 человек.

Президент CEO Ford Sollers Адиль Ширинов поблагодарил руководство Республики за постоянную поддержку проектов Ford Sollers. «Для компании Ford Sollers сегодняшнее открытие производства по выпуску спецавтомобилей „СТ Алабуга“ очень знаменательно. Это даёт нам возможность говорить о добавленной стоимости непосредственно в регионе, снижает логистические затраты и быть максимально эффективными», — сказал президент и CEO Ford Sollers. Он добавил, что в планах компании — в ближайшие 3 года занять половину всех площадей индустриального парка «Синергия».

ООО «СМИТ» намерено производить в ОЭЗ «Алабуга» изолированную пенополиуретаном (ППУ) трубную продукцию для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающий отрасли. На начальном этапе компания планирует производить ежемесячно до 4 тыс. 200 м ППУ труб. Количество созданных рабочих мест — 30.

Компания «Ростонер» будет производить тонера и картриджи для копировально-множительной техники. Инициатором проекта стала российская компания «Мэйкор». На территории ОЭЗ «Ростонер» планирует производить 2,8 млн единиц картриджей и 380 тонн тонера в год. Для этих целей будет создано 81 рабочее место.

Еще один новый резидент — компания «Русский воск» — займется производством полиэтиленового воска, мощность предприятия — до 9 тыс. 522 тонн в год. В планах у компании также построить собственное промышленное здание. Количество созданных рабочих мест — 36.