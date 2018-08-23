Экспортные достижения России в I полугодии 2018 г.

В I полугодии 2018 г. российский экспорт продолжил расти высокими темпами. Его величина составила 213 млрд долл., что на 27% больше, чем год назад. Главным фактором роста по-прежнему является повышение мировых цен на нефть, однако в нетопливном секторе фактор количественного роста сыграл большую роль, чем ценовой. Хотя по отраслям ситуация неодинаковая: так, экспорт металлов вырос главным образом за счёт цен, тогда как в АПК — почти полностью благодаря увеличению физических объёмов.

Предлагаю обзор интересных, с моей точки зрения, экспортных достижений. Почти все товары, которые были отмечены по итогам I квартала , попали и в этот обзор — это хороший знак; есть и несколько новых. Кроме того, расширен список не очень больших по объёмам экспорта товаров, чьи достижения по итогам полугодия уже весомы и не связаны с какими-то краткосрочными явлениями.

Отрасли и товары размещены в порядке убывания их стоимостной значимости.





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Топливо

Хорошими темпами третий год подряд растёт экспорт угля. В I полугодии 2018 г. он вырос на 8,8% или 8,1 млн т до 100,1 млн т — это очередной рекорд. Десять лет назад такой объём мы вывозили за год.

Экспорт сжиженного природного газа вырос на 73% или 3,61 млн т — до 8,53 млн т. Что интересно, он по-прежнему почти весь фиксируется как сахалинский, на Тюменскую область записано только 0,6 млн т — но зато это всё в Европу (Франция, Великобритания, Нидерланды), чего раньше никогда не было. Остальной объём идёт в Восточную Азию, причём в Тайвань и Китай уже отгрузили больше, чем за весь прошлый год, в Республику Корею — чуть меньше, и только главному покупателю — Японии — годовой объём реализован на 60%.

На 24% или 0,49 млн т вырос экспорт сжиженных углеводородных газов — до 2,51 млн т. Это новый рекорд, следствие растущей утилизации попутного нефтяного газа и расширяющейся газопереработки.

На 32% или 167 тыс. т увеличился экспорт нефтяного кокса — до 695 тыс. т, что свидетельствует о росте масштабов вторичных процессов на российских НПЗ. До 2016 г. мы этот продукт толком и не экспортировали, 100 тыс. т в год с трудом набиралось.

Сильно вырос экспорта торфа — на 61% или 34 тыс. т, до 89 тыс. т. Давно пора!

Металлы

На 12% или 0,94 млн т вырос экспорт стальных полуфабрикатов — до 8,54 млн т (третий результат в истории, максимум с 2011 г.). С одной стороны, рост произошёл на фоне снижения отгрузок листового проката, на который ещё в прошлом году были введены ограничения в ЕС (плюс есть ограничения на некоторых других важных рынках). С другой, суммарный вывоз стали и проката вырос (на 5%) — значит, наши металлурги смогли преодолеть неблагоприятные внешние условия и доказали свою конкурентоспособность.

На 16% или 45 тыс. т вырос экспорт рафинированной меди — до 321 тыс. т, что стало одним из максимальных полугодовых показателей. Несмотря на нехватку собственного сырья и растущие объёмы использования импорта (концентрат, штейн), российские производители доказывают свою конкурентоспособность на мировом рынке.

На 62% или 572 тыс. т вырос экспорт стальных труб — до 1487 тыс. т. Это примерно равно среднегодовому объёму экспорта первой половины 2010-х гг. Главный локомотив — трубы большого диаметра, к отгрузкам для «Северного потока — 2» добавились поставки для «Турецкого потока», по этому сегменту рост составил 91%.

На 11% или 0,21 млн т вырос экспорт сортового (строительного) проката — до 2,17 млн т. Традиционно «сорт» был в России в дефиците, однако в последние годы экспорт кратно превосходит импорт. Положительная динамика экспорта отмечается уже несколько лет подряд.

На 57% или 712 тыс. т вырос экспорт прямовосстановленного железа — до 1,96 млн т. Столько же было за весь 2010 г. Очередной рекорд достигнут благодаря последовательному наращиванию мощностей по выпуску горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Россия теперь соперничает за 3-е место в мире по выпуску этой продукции, хотя 10 лет назад была только 7-й, а по экспорту она на 1-м месте.

На 60% или 182 тыс. т вырос экспорт нелегированного листового проката с покрытиями — до 488 тыс. т. Экспорт плакированного проката стал изящным выходом из ограничений ЕС на ввоз рядового проката из России — стоит такой продукт на 30-40% дороже. Жаль мощностей пока мало.

На 12% или 907 тонн вырос экспорт титановых изделий — до 8,22 тыс. т. Это лучший результат за последние 10 лет! Уверенный рост отмечается третий год подряд.

На 68% или 56 тыс. т вырос экспорт конструкций из чёрных металлов — до 138 тыс. т. Это лучший результат для 1-го полугодия в этом десятилетии.

На 24% или 28 тыс. т вырос экспорт стальной проволоки — до 149 тыс. т. Это не так уж и много, но динамика хорошая.

На 23% или 3,5 тыс. т вырос экспорт крепежа из чёрных металлов — до 18,5 тыс. т. Объём всё ещё небольшой, но радует положительная динамика третий год подряд.

Машиностроение

В 2,5 раза или на 231 млн долл. вырос экспорт железнодорожной техники — до 382 млн долл. Больше было только в рекордном 2012 г., когда расценки были совсем иные и шли очень большие поставки в Казахстан. Грузовые вагоны прибавили 125 млн долл. или 3299 штук (до 6872 штук), вагоны метро и электропоездов — 106 млн долл. или 121 штуку (год назад не было). Заметно подросли и тепловозы: +22 млн долл. или 15 штук (до 33 штук). Кроме того, на 13% или 13 млн долл. возрос экспорт частей ж/д техники (до 117 млн долл.), хотя по весу он остался прежним.

На 9,1% или 5,4 тыс. т вырос экспорт специфических автозапчастей (в т.ч. в составе комплектов для сборки) — до 65 тыс. т. В деньгах рост такой же: +8,8% или 21 млн долл. — до 263 млн долл. Существенный рост отмечен по позициям оборудования, где преобладают автокомпоненты: электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания +19%, комплекты проводов для транспортных средств +23%, приборы освещения и визуальной сигнализации +90% и т. д.

В 2,4 раза или на 132 млн долл. вырос экспорт термического оборудования — до 225 млн долл. Второй год тон задают «атомные» поставки, ключевой товар — теплообменники.

На 17% или 4,9 тыс. т вырос экспорт кабельной продукции (да, она рассматривается в машиностроении) — до 34,3 тыс. т. По стоимости рост на 37% до 190 млн долл.

На 29% или 40 млн долл. вырос экспорт холодильного оборудования — до 181 млн долл. В том числе экспорт бытовых холодильников вырос на 26% или 72 тыс. штук — до 344 тыс. штук (на 85 млн долл.), на 31% возросли поставки холодильных витрин — до 63 млн долл.

На 23% или 29 млн долл. вырос экспорт запорной арматуры — до 155 млн долл. По весу рост на 22% - до 11,5 тыс. т.

На 24% или 80 тыс. штук вырос экспорт телевизоров — до 421 тыс. штук на 147 млн долл.

Экспорт стиральных машин в количестве вырос только на 2,4% - до 743 тыс. штук, но по стоимости рост составил 12% - до 141 млн долл. Отрадный момент!

На 32% или 33 млн долл. вырос экспорт электрических двигателей и генераторов — до 134 млн долл., что соответствует уровню 2013 г.

На 29% или 23 млн долл. вырос экспорт электрических преобразователей — до 103 млн долл. Основной прирост обеспечили мощные трансформаторы.

В 2,1 раза или на 15,3 тыс. штук вырос экспорт автомобильных кузовов — до 29,8 тыс. штук на 98 млн долл.

В 3 раза или на 54 млн долл. вырос экспорт полноповоротных экскаваторов — до 81 млн долл. Чуть больше было продано за 2014 и 2015 гг. вместе взятые! 35-миллионная прибавка в экспорте частей горной и дорожно-строительной техники, скорее всего, тоже в основном связана с поставками этих экскаваторов.

На 29% или 1,7 тыс. т вырос экспорт шариковых и роликовых подшипников — до 7,6 тыс. т (на 63 млн долл.). Мы превзошли уровень 2013 г.

В 6,7 раза или на 42 млн долл. вырос экспорт бензиновых двигателей — до 49 млн долл. Темп ровно такой же, как и в 1-м квартале! Прибавка пошла главным образом в Испанию (половина общего экспорта), а также в Казахстан, Польшу, Чехию и Египет.

На 56% или 115 штук вырос экспорт зерноуборочных комбайнов — до 495 штук. Это рекордный показатель для первого полугодия! В стоимостном выражении поставки выросли на 50% до 45 млн долл. 39% прибавил экспорт частей уборочной техники — до 18 млн долл.

В 2,1 раза или на 20 млн долл. вырос экспорт подъёмных кранов и схожих машин — до 39 млн долл.

В 2,5 раза или на 16 млн долл. вырос экспорт оборудования для упаковки и обёртки — до 26 млн долл. Основной прирост дали такие страны, как Украина, Тайвань, Чехия, Филиппины, Великобритания, Бангладеш и Сербия.

Химия

На 15% или 0,8 млн т вырос экспорт смешанных удобрений — до 6,06 млн т. Это абсолютный рекорд! Экспорт увеличивается четвёртый год подряд, причём последние два года рост очень большой — по объёму экспорта смешанные удобрения догоняют азотные!

На 7,2% или 0,45 млн т вырос экспорт азотных удобрений — до 6,67 млн т. Это новый рекорд. Для этой отрасли, где у нас большие объёмы и 1-2-е место в мире, 7%-ный рост — очень приличный показатель.

На 46% или 714 тыс. т вырос экспорт аммиака — до 2280 тыс. т. Это абсолютный рекорд! Похоже, в этом году России всерьёз поборется с Тринидадом и Тобаго за первое место в мире.

На 16% или 17 тыс. т вырос экспорт пластмасс в форме полуфабрикатов (плёнок, листов, профилей, труб и т. п. ) — до 128 тыс. т.

На 21% или 164 тыс. т вырос экспорт метанола — до 937 тыс. т. В этом году есть все шансы превысить наконец-то рекордные показатели 2007-2008 гг.

На 8,2% или 9 тыс. т вырос экспорт капролактама — до 117 тыс. т. Дефицитный химикат для производства химволокон, который стабильно идёт от нас в Китай (и другие страны АТР), несмотря на их успехи в нефтехимии и наши расстояния (поставщики — Кемеровская, Тульская и Самарская области). Для справки: цена капролактама — около 2 тыс. долл. за тонну.

На 6,4% или 14 млн долл. вырос экспорт лекарств — до 227 млн долл.

На 17% или 25 тыс. т вырос экспорт моющих и чистящих средств (кроме мыла, его поставки тоже возросли, но оно в другой позиции) — до 171 тыс. т. Уверенный рост четвёртый год подряд.

На 34% или 69 тыс. т вырос экспорт простых эфиров — до 274 тыс. т. Величина не такая уж и большая, однако в нефтехимии всё, что сложнее мономеров или метанола, радует особо.

На 25% или 2,9 тыс. т вырос экспорт пестицидов — до 14,4 тыс. т.

На 31% или 9,5 тыс. т вырос экспорт пластмассовой тары и упаковки — до 40 тыс. т.

На 15% или 57 тыс. т вырос экспорт кальцинированной соды — до 428 тыс. т. Это немного меньше годовых показателей 2013-2014 гг., значительный рост отмечается второй год подряд. Вырос и экспорт пищевой соды — на 14% до 41 тыс. т.

На 46% или 27 тыс. т вырос экспорт добавок для бетона и цемента — до 88 тыс. т. Высокие темпы здесь отмечаются уже шестой год подряд.

АПК

Экспорт зерна вырос на 63% или 9,83 млн т до 25,4 млн т — это столько же, сколько за весь 2016 г., и больше, чем за любой из предыдущих. Впервые у России не было сезонного снижения экспорта в I-II кварталах, как и подобает серьёзному игроку. Основной вклад обеспечила пшеница, поставки которой выросли на 69% или 7,86 млн т — до 19,3 млн т. В 2,1 раза или на 1,23 млн т вырос экспорт ячменя — до 2,35 млн т, на 25% или 0,7 млн т увеличился экспорт кукурузы — до 3,52 млн т (хотя по ней прошлый год вышел менее урожайным, чем 2016-й).

На 17% или 336 тыс. т вырос экспорт разнообразных кормов — до 2263 тыс. т. В первую очередь, за счёт свекловичного жома (+196 тыс. т) и соевого шрота (+71 тыс. т), а также остатков переработки зерна, рапсового шрота.

На 29% по стоимости вырос экспорт ракообразных — до 456 млн долл., при том что по весу поставки возросли только на 6,6%. Результат достигнут главным образом за счёт увеличения доли живых и охлаждённых крабов вместо мороженых — это правильный подход к делу, хотелось бы, чтобы и в рыбной отрасли наконец-то пошёл этот процесс

На 32% или 23 тыс. т вырос экспорт шоколадных изделий — до 93 тыс. т. Это рекордный рост в нынешнем десятилетии! И ведь база уже совсем не маленькая (напомню, что у нас 10-е место в мире). По стоимости поставки тоже значительно увеличились — на 27% до 262 млн долл.

Продолжает расти высокими темпами экспорт мяса и субпродуктов, хотя база теперь уже не столь низкая. В I полугодии 2018 г. он вырос на 37% или 41 тыс. т до 154 тыс. т — это почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2015 г. Количественный рост в основном обеспечили мясо и субпродукты птицы — 2/3, остальное — в сопоставимых объёмах субпродукты скота, баранина и свинина. Причём баранина — это новое явление в российском мясном экспорте, ранее она практически не вывозилась.

На 54% или 19 тыс. т вырос экспорт рыбного филе — до 55 тыс. т. Это лучший результат за последние годы. Правда, пока это лишь 1/13 от объёма вывоза мороженой рыбы.

В 2,6 раза или на 352 тыс. т вырос экспорт сои — до 574 тыс. т. Это абсолютный рекорд, уже превышающий прошлогодний годовой максимум (520 тыс. т)!

В 2 раза или на 351 тыс. т вырос экспорт зернобобовых — до 701 тыс. т. Почти полностью за счёт гороха, который, правда, в этом сезоне резко подешевел — если год назад он вывозился почти по 300 долл./т, то теперь меньше чем по 200.

На 38% или 46 тыс. т вырос экспорт рапсового масла — до 166 тыс. т. Также на 28% или 5 тыс. т увеличился реэкспорт пальмового масла (тоже заработок!).

На 17% или 22,3 млн л вырос экспорт пива — до 153 млн л. Сломлена прошлогодняя негативная тенденция, мы почти вернулись на уровень рекордного 2016 г.

На 16% или 21 тыс. т вырос экспорт безалкогольных напитков — до 148 тыс. т. В более уместных здесь литрах показатель ФТС содержит ошибку (такое с дополнительным количеством, к сожалению, часто бывает, в основном в данных по ЕАЭС) — ориентировочно это 135 млн л.

В 6,9 раза или на 126 тыс. т вырос экспорт рапса — до 148 тыс. т. Предыдущие два сезона он вывозился в очень небольшом количестве, поэтому такой большой относительный рост. Но и в абсолютном выражении прибавка приличная, в этом году 100% будет новый рекорд.

На 17% или 4,6 тыс. т вырос экспорт приготовленной овощной продукции (консервов, замороженных продуктов и пр., включая грибы) — до 31,4 тыс. т.

На 12% или 948 тонн вырос экспорт чая — до 8,7 тыс. т. Про российский чай мы подробно рассказывали здесь .

На 24% или 4,5 тыс. т вырос экспорт вафель — до 22,9 тыс. т. С лихвой перекрыли небольшое снижение в прошлом году и достигли нового рекордного уровня.

На 47% или 6,2 тыс. т вырос экспорт пшеничной клейковины (глютена) — до 19,3 тыс. т.

На 70% или 51 тыс. т вырос экспорт пшеничной муки — до 124 тыс. т. Это практически повторение лучшего за последние 7 лет показателя 2016 г.

На 22% или 12,3 млн л вырос экспорт этилового спирта — до 69 млн л. Сей химический продукт — одна из разновидностей глубокой переработки сельхозпродукции, из-за чего его где-то относят в АПК, а где-то в химию.

На 35% или 21 тыс. т вырос экспорт обработанного зерна злаков (не считая круп) — до 80 тыс. т.

На 58% или 3,4 тыс. т вырос экспорт моллюсков — до 9,3 тыс. т. В основном вывозятся гребешки и кальмары.

Почти в 2 раза или на 30 тыс. т вырос экспорт солода — до 61 тыс. т. Это лучший результат за всё время.

На 61% или 131 тыс. т вырос экспорт мелассы (патоки) — до 344 тыс. т.

На 27% или 6,7 тыс. т вырос экспорт фруктовых и овощных соков — до 31,4 тыс. т. В этой нише существенного роста не было с 2015 г.

На 48% или 74 млн штук вырос экспорт свежих яиц (не считая инкубационных) — до 227 млн штук.

На 13% или 3,4 тыс. т вырос экспорт кориандра — до 30,4 тыс. т. Россия по-прежнему экспортёр № 1 в мире!

Лес

Экспорт бумаги и картона, не считая газетной бумаги, вырос на 10% или 99 тыс. т — до 1045 тыс. т. Это очередной рекорд! Для этой достаточно инерционной отрасли 10%-ный рост — очень приличный показатель. Минус по газетной бумаге номинальный (3 тыс. т), поэтому в целом тоже динамика очень хорошая.

На 8,5% или 107 тыс. куб. м вырос экспорт фанеры — до 1361 тыс. куб. м. Есть очередной рекорд! Кроме того, на 26% или 78 тыс. куб. м вырос экспорт шпона — до 376 тыс. куб. м. Это, конечно, полуфабрикат, но вполне приличная добавленная стоимость — в 3 раза дороже вывозимого круглого леса (его экспорт, кстати, снизился на 6% или 570 тыс. куб. м, что тоже можно считать достижением).

Высокую динамику продолжает демонстрировать экспорт древесных плит: древесно-стружечные прибавили 14% или 114 тыс. куб. м (до 950 тыс. куб. м), древесно-волокнистые — 24% или 14,6 млн кв. м (до 75,8 млн кв. м). Отличные показатели!

На 30% или 31 тыс. т вырос экспорт деревянных строительных изделий (клеёный брус, двери, пороги, балки и пр.) — до 133 тыс. т.

На 18% или 9 тыс. т вырос экспорт тары и упаковки из бумаги и картона — до 57 тыс. т.

На 21% или 1,7 тыс. т вырос экспорт обоев — до 9,9 тыс. т.

На 10% или 2,5 тыс. т вырос экспорт гигиенических и хозяйственных бумажных изделий (туалетной бумаги, носовых платков, полотенец) — до 27 тыс. т.

На 23% или 7 тыс. т вырос экспорт деревянной тары — до 36 тыс. т.

Прочее

На 18% по весу и 38% по стоимости вырос экспорт бриллиантов — до 119 тыс. карат (+18 тыс.) на 285 млн долл. (+79 млн). Слом действовавшей с 2012 г. тенденции снижения их экспорта обозначился ещё в конце 2017 г., будем надеяться, что рост тоже будет долгим!

На 19% или 16 тыс. т вырос экспорт мебели — до 98 тыс. т. В деньгах рост такой же: +20% до 165 млн долл.

На 32% или 7 тыс. т вырос экспорт подгузников и схожих гигиенических изделий — до 30 тыс. т. Пять лет назад столько выходило за весь год.

На 14% или 3,9 млн кв. м вырос экспорт полированного листового стекла — до 30,5 млн кв. м. Рост седьмой год подряд!

На 15% или 1,3 млн пар вырос экспорт обуви — до 9,7 млн пар. Драйвер — обувь с полимерным верхом. В стоимостном выражении экспорт прибавил 9% - до 90 млн долл.

На 23% или 12 тыс. т вырос экспорт стекловолокна и продукции из него — до 64 тыс. т.

На 38% или 36 тыс. т вырос экспорт минеральных изоляционных материалов — до 131 тыс. т. Почти такой же объём был за весь 2015 г. Рост идёт уже пятый год подряд.

На 16% или 11 тыс. т вырос экспорт огнеупорной строительной керамики — до 75 тыс. т, что соответствует уровню 2014 г.

На 20% или 2,1 тыс. т вырос экспорт нетканых материалов — до 12,4 тыс. т. Это больше, чем, например, за целый 2013 г.

На 27% или 3,8 млн кв. м вырос экспорт тканей из химволокон — до 18,1 млн кв. м.

На 33% или 3 млн штук вырос экспорт зубных щёток — до 12,1 млн штук.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России.