Коробки передач российской компании «Кате», устанавливаемые на автомобили AURUS

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Оснащенные в соответствии с современными требованиями автомобильных стандартов производственные площадки ООО «КАТЕ» позволяют собственными силами выполнять все работы, связанные со сборкой и испытанием опытных образцов новых изделий и систем, равно как и выпускать продукцию мелкими сериями (г. Москва) и промышленными сериями (г. Калининград).

9-и ступенчатый агрегат.

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Новая многоступенчатая АКП специально разработана для линейки автомобилей премиум-класса бренда AURUS с полным приводом и продольным расположением двигателя. АКП обеспечивает высокий КПД, пониженный расход топлива и снижение вредных выбросов благодаря инновационному решению по стартовому устройству и широкому кинематическому диапазону, обеспечиваемому уникальной запатентованной кинематической схемой. Взамен традиционного гидротрансформатора для трогания автомобиля используется один из фрикционных элементов управления, отвечающих за переключение передач. Усиленная конструкция позволяет трансмиссии работать в паре с двигателем мощностью свыше 600 кВт и крутящим моментом 1 000 Н*м. В конструкции АКП использованы самые современные подходы в проектировании и тенденции развития автомобильных коробок передач, такие как использование зубчатой муфты как одного из элементов управления и прямого управления давлением во фрикционных элементах управления.

7-и ступенчатый агрегат

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Инновационная многоступенчатая АКП специально разработана для массового сегмента автомобильного рынка — легковых автомобилей В и С-класса с передним приводом, поперечным расположением двигателя мощностью до 93 кВт и крутящим моментом до 200 Н*м.АКП построена на основе уникальной запатентованной кинематической схемы, обеспечивает широкий кинематический диапазон в сверхкомпактных размерах. Взамен традиционного гидротрансформатора для трогания автомобиля используется один из фрикционных элементов управления, а в электрогидравлической системе, отвечающей за переключение передач, используются электромагнитные клапаны с прямым управлением давлением. Все это обеспечивает конструкции простоту, надежность и низкую стоимость.АКП обладает высокими показателями КПД на всех передачах, что выгодно влияет на снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу — важных параметров современных легковых автомобилей. При этом водители оценят впечатляющие ездовые характеристики: как комфорт при движении в городском потоке, так и динамические возможности 7-ступенчатой АКП с ее быстрыми переключениями и большим диапазоном передаточных чисел