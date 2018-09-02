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Производство

На ЗАО «Тролза» созданы две новые модели электротранспорта

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В течение 2017-2018 гг. на предприятии велись работы по обновлению модельного ряда «Тролза». В настоящее время новые машины проходят сертификационные испытания. До конца 2018 года на них планируется получить одобрение типа транспортного средства.

Работы по созданию новых моделей на ЗАО «Тролза» начались с лета 2017 года. Базой для создания новых машин послужил кузов троллейбуса семейства «Мегаполис». Троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой с кузовом «Мегаполис» хорошо зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом.

В итоге было создано две модификации новой машины — электробус и троллейбус. Машины получили новый улучшенный экстерьер, отвечающий современным мировым трендам в сфере общественного транспорта. В них применена полностью переработанная система управления (на базе CAN-шины). В новых моделях используется панорамное лобовое остекление с полным обогревом, новая светодиодная светотехника.

Внедрена система безопасности EBS-3, улучшен доступ водителей и технического персонала к ключевым системам. Все это в совокупности сделало новые модели более безопасными, удобными и экономичными в эксплуатации.

Генеральный директор ЗАО «Тролза» Иван Котвицкий: «На выставке промышленных предприятий Энгельса мы представили жителям города одну из новых машин — классический электробус, созданный на на заводе. Уверен, инженерные решения, опции для комфорта пассажиров и удобства водителей и конечно обновленный внешний вид наших новых машин будут по достоинству оценены как в России, так и за рубежом».

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ЗАО Тролза, электротранспорт
  • megajob megajob
    02.09.1820:46:53

    Тродлейбус очень хорошая тема, были разговоры об гибриде — который мог ненадолго отключаться от линии и ехать до следующей разумное расстояние. Это как минимум делает такие транспорты более безопасные как для пассажиров, так и для транспортного потока, так же позволяет делать маршруты даже до прокладки линии    . И это куда лучше электробусов (там проблема с разрядкой аккумуляторов при холоде) и долго заряжать и/или менять их. И для больших мегаполисов это реально решение экологической проблемы двигателей с ДВС    .

    #1066155
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