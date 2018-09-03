В Москве завершена проходка соединительного тоннеля между двумя линиями метро

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В августе в Москве завершилась проходка однопутного тоннеля служебной соединительной ветки между действующей Таганско-Краснопресненской и строящейся Кожуховской линиями метро. Тоннель длиной 194 метра построен ООО «МИП-Строй № 1» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Светлана».

Это уже пятый тоннель Кожуховской линии метро, построенный в этом году, и последний тоннель на первом пусковом участке новой линии:

25 января ТПМК «Виктория» завершил проходку двухпутного тоннеля от переходной камеры до станции «Юго-Восточная».

10 февраля ТПМК «Ольга» завершил проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

3 апреля ТПМК «Светлана» завершил проходку правого перегонного тоннеля от переходной камеры до станции «Косино».

2 июля ТПМК Robbins завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

Фото с сайта stroi.mos.ru