В Тобольске открылся новый спортивный комплекс

Новый дом появился у спортсменов Тобольска, в городе появился спорткомплекс «Иртыш». Спорткомплекс стал первым объектом программы «Тобольск-2020». Комплексная программа развития инфраструктуры города реализуется правительством Тюменской области и администрацией Тобольска при поддержке компании СИБУР. Она предполагает масштабное изменение городской среды. К 2020 году будут построены и реконструированы более 40 объектов медицины, образования, культуры, спорта и молодежной политики.Новый спорткомплекс «Иртыш» состоит из нескольких зданий. На первом этаже основного корпуса находятся залы гиревого спорта и тяжелой атлетики. На втором этаже зал для фитнеса и фитнес-аэробики, также зал восточных единоборств.В спортивном зале игровых видов спорта будут тренироваться волейболисты и мини-футболисты. Здесь же будут заниматься общефизической подготовкой хоккеисты и фигуристы. В третьем корпусе начала работу шахматная школа.В долгосрочных планах размещение на территории комплекса открытой спортивной площадки и большого тренажерного зала.