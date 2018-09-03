В Тульской области открыли второй в регионе центр для одаренных детей

Центр поддержки одаренных детей, на строительство которого было выделено около 13 млн рублей из резервного фонда президента РФ, открыли на базе Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого в Тульской области.

В Центре созданы классы с углубленным изучением предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов, а также профильные классы. К преподаванию привлечены специалисты профильных факультетов двух ведущих вузов региона, а также высококвалифицированные педагоги школ.

Кроме основной программы обучения в Центре также предусматривается дополнительное образование с использованием ресурсов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», региональных технопарков. «Планируется, что ученики Центра войдут в число победителей и призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад всероссийского и международного уровня.

Здание, в котором ранее располагался Яснополянский детский дом, начали ремонтировать летом 2017 года. На эти цели из резервного фонда президента РФ было выделено порядка 13 млн рублей, также были средства благотворителей. Выполнены работы по благоустройству территории и ремонту помещений, созданы спальные помещения гостиничного типа для проживания 40 школьников.