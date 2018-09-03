В Тюмени открылись два новых детских сада: они смогут принять более полутора тысяч детей

Детский сад № 125 рассчитан на 24 группы — - это почти 950 детей. Одна группа предусматривает кратковременное пребывание детей 2-3 лет.

Здание детского сада состоит из четырех блоков, в каждом из которых расположено по шесть групп, предназначенных для детей разного возраста. Кроме того, в них есть помещения для группы кратковременного пребывания, залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты для индивидуальных занятий иностранными языками и логопедических занятий, а также пищеблок и подсобные помещения.

В здании расположились несколько зон развития для ребят. В их числе — «Шахматное царство», «Легоконструирование», «Правила дорожного движения», «Юный цветовод», «Знакомимся с космосом».

Музыкальный зал оснащен звуковым и световым оборудованием, а так же станком для занятий хореографией, а физкультурный зал — спортивным оборудованием и стеной для обучения скалолазанию.

Новый детский сад «Три богатыря», ставший третьим корпусом детсада № 158, примет более 600 детей. Здесь будут работать 16 групп полного дня.

Общая площадь здания детского сада превышает 6,5 тыс. кв. м. Здесь оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, сенсорная комната, соляная пещера, современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Кроме того, есть комната для интеллектуальных игр и занятий художественным творчеством, уголок сказок.

В группах предусмотрены просторные комнаты для сна и активных игр, буфетные с посудомоечной машиной, туалетные комнаты с автоматическими дозаторами для мыла и бумажными полотенцами. Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений между участками, для каждой группы оборудованы яркие теневые навесы и игровые комплексы.

Для детей до трех лет предусмотрены 6 групп.

Проект реализован в жилом комплексе «Ново-Патрушево» на основе соглашения о государственно-частном партнерстве