В Сочи открыли новую школу и детский сад

В поселке Совет-Квадже открылась новая школа на 400 мест и здание детского сада на 60 мест.

В школе есть современно оборудованные учебные классы, способный стать концертным актовый зал, спортивный и читальный залы, медиатека и библиотека, мастерские, стадион, столовая. Максимально предусмотрены и меры безопасности.

Возведение трехэтажной школы № 84 и двухэтажного здания детского сада сейсмостойкостью восемь баллов было завершено в короткие сроки. Строительство началось в мае 2017 года и уже этим летом, 17 августа, объекты были введены в эксплуатацию.

Новая школа и детский сад расположены буквально рядом.

За школьниками здание детского сада.