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Детские сады и школы

В Сочи открыли новую школу и детский сад

  •  © gazdep.ru

В поселке Совет-Квадже открылась новая школа на 400 мест и здание детского сада на 60 мест.

В школе есть современно оборудованные учебные классы, способный стать концертным актовый зал, спортивный и читальный залы, медиатека и библиотека, мастерские, стадион, столовая. Максимально предусмотрены и меры безопасности.

Возведение трехэтажной школы № 84 и двухэтажного здания детского сада сейсмостойкостью восемь баллов было завершено в короткие сроки. Строительство началось в мае 2017 года и уже этим летом, 17 августа, объекты были введены в эксплуатацию.

  •  © gazdep.ru

Новая школа и детский сад расположены буквально рядом.

  •  © efcate.com

За школьниками здание детского сада.

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http://gazdep.ru/2018/09/01/30841/

Сочи, новая школа, новый детсад
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