В Сочи открыли новую школу и детский сад
В поселке Совет-Квадже открылась новая школа на 400 мест и здание детского сада на 60 мест.
В школе есть современно оборудованные учебные классы, способный стать концертным актовый зал, спортивный и читальный залы, медиатека и библиотека, мастерские, стадион, столовая. Максимально предусмотрены и меры безопасности.
Возведение трехэтажной школы № 84 и двухэтажного здания детского сада сейсмостойкостью восемь баллов было завершено в короткие сроки. Строительство началось в мае 2017 года и уже этим летом, 17 августа, объекты были введены в эксплуатацию.
Новая школа и детский сад расположены буквально рядом.
За школьниками здание детского сада.
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03.09.1817:47:10