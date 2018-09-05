На Сахалине начала работу самая крупная ферма кролиководства в регионе

Строительство фермы на 2 тысячи кроликов закончено в селе Первая Падь Корсаковского района, это самое крупное предприятие такого направления на Сахалине. В концу 2019 года сахалинцы смогут постоянно видеть мясо кролика на прилавках магазинов, а первую партию попробуют уже в феврале.

Владелец фермы Владимир Сафронов в мае 2017 года выиграл грант крестьянского фермерского хозяйства в размере 6,4 млн рублей на семейное разведение кроликов. Получив документы на землю, постройку фермы начал с чистого листа, на месте, где раньше были одни деревья. Год ушел на очистку территории и возведение здания для содержания животных, остальное время — на установку оборудования и перевоз животных.

На данный момент на ферме 30 кроликов, шесть из которых самцы. Основная порода — советская шиншилла, но есть и белый великан, чернобурки и калифорнийцы. Последние имеют 10 сосков и приносят до 16 детенышей. Привозят животных из московского института пушного звероводства и кролиководства. К концу сентября уже ожидается первое потомство, от каждой самки по 10-16 кроликов. Через четыре месяца первое поголовье будут забивать.

— До этого у меня была перепелиная ферма, я поставлял яицо в торговые сети острова. Сейчас перепелами на Сахалине занимаются многие, и становится проблемой реализовать яйцо. В то же время я держал дома 300 голов кроликов. После того как под Новый год по запросам знакомых всех до одного раскупили, я решил, что заниматься кролиководством есть смысл, — рассказывает Владимир Сафронов.

Уже в 2019 году сахалинцы смогут увидеть на прилавках мясо кролика крупными партиями. В планах фермера в месяц забивать по 500 голов, с одного кролика весом четыре килограмма выходит 2,5 кг мяса.

В целом производство мяса в Сахалинской области возрастает, в 2017 году получено 8,5 тысячи тонн, из которых 51% - свинина, 27% - птица, 21% - говядина и всего лишь 1% - остальные виды животноводства.

Однако со свиноводством есть свои сложности, в последние годы идет ужесточение ветеринарных требований к таким фермам из-за специфических заболеваний животных.

— Не каждое предприятие может соответствовать этим нормам по содержанию поголовья. Поэтому министерство сельского хозяйства Сахалинской области приняло решение сократить поддержку именно в производстве свинины и, наоборот, поддержать перевод крестьянского хозяйства на альтернативные виды животных, — рассказала РИА «Сахалин-Курилы» первый заместитель министра Тамара Муленкова.

Фермерам личного и крестьянского сельского хозяйства выделяют грантовую поддержку в размере от 3 до 10 млн рублей, а также предоставляют корма для животных и специальное оборудование.