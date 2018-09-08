В деревне Фофанцево Вологодской области открыт цех по производству комбикормов

Цех по производству комбикормов открылся в Фофанцево под Вологдой в СХПК «Присухонское». Новое современное оборудование поможет вологжанам занять устойчивое место на данном сегменте рынка.

Благодаря установке современных мощностей, цех может выпускать до 4 тонн качественного комбинированного корма в час, причем при необходимости можно менять рецептуру. Все оборудование автоматизировано. Данные выводятся на компьютер, и в режиме реального времени можно отслеживать, что происходит на производстве, оперативно управлять оборудованием из любой точки мира. Общая стоимость проекта — порядка 40 млн рублей.