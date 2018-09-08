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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В деревне Фофанцево Вологодской области открыт цех по производству комбикормов

  •  © vologda-oblast.ru

Цех по производству комбикормов открылся в Фофанцево под Вологдой в СХПК «Присухонское». Новое современное оборудование поможет вологжанам занять устойчивое место на данном сегменте рынка.

Благодаря установке современных мощностей, цех может выпускать до 4 тонн качественного комбинированного корма в час, причем при необходимости можно менять рецептуру. Все оборудование автоматизировано. Данные выводятся на компьютер, и в режиме реального времени можно отслеживать, что происходит на производстве, оперативно управлять оборудованием из любой точки мира. Общая стоимость проекта — порядка 40 млн рублей.

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http://vologda-oblast.ru/novosti/novyy_sovremennyy_tsekh_po_proizvodstvu_kombikormov_torzhestvenno_otkryli_segodnya_v_derevne_fofantsevo_vologodskogo_rayona/

Вологодская область, СХПК Присухонское
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