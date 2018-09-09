Первый контейнеровоз компании Maersk Line отправился по Северно Морскому Пути

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Август 2018, Первое судно в истории датской компании Maersk Line отправилось по Северному Морскому Пути. Этим судном является новейший контейнеровоз Venta Maers с укрепленным корпусом для прохода в северных широтах.

Как указывает Janina von Spalding, представитель Maersk Line, данный переход не являтся регулярным маршрутом и послужит для оценки рентабельности и оценки. Основным преимушеством является его продолжительность — 23 дня по сравнению с 34 днями через Суецкий канал. Так же компания отметила такие факторы как остутствие ожидания для прохода по сравнению с Суецким каналом и выскую степень безопасности по сравнению с проходом через Аденский залив.





© Фото из открытых источников

Немаловажным фактором является наличия Российского атомного ледокольного флота способного оказать необходимую поддержку в критических ситуациях. Стоит отметить что China Ocean Shipping (Group) Company — COSCO, которая явлается одним из конкурентов Maersk Line уже осушествила более десятка рейсов по данному маршруту и планирует его дальнейшее развитие. На борту судна Venta Maers будут находится российские навигационные специалисты которые будут осушествлять непосредственую поддержку в процессе данного перехода.

Прибытие судна в порт назначения — Bremerhaven, Германия, ожидается во второй половине Сентября 2018.