Первый контейнеровоз компании Maersk Line отправился по Северно Морскому Пути
Как указывает Janina von Spalding, представитель Maersk Line, данный переход не являтся регулярным маршрутом и послужит для оценки рентабельности и оценки. Основным преимушеством является его продолжительность — 23 дня по сравнению с 34 днями через Суецкий канал. Так же компания отметила такие факторы как остутствие ожидания для прохода по сравнению с Суецким каналом и выскую степень безопасности по сравнению с проходом через Аденский залив.
Немаловажным фактором является наличия Российского атомного ледокольного флота способного оказать необходимую поддержку в критических ситуациях. Стоит отметить что China Ocean Shipping (Group) Company — COSCO, которая явлается одним из конкурентов Maersk Line уже осушествила более десятка рейсов по данному маршруту и планирует его дальнейшее развитие. На борту судна Venta Maers будут находится российские навигационные специалисты которые будут осушествлять непосредственую поддержку в процессе данного перехода.
Прибытие судна в порт назначения — Bremerhaven, Германия, ожидается во второй половине Сентября 2018.
- CastedAway
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