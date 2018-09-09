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Транспорт и логистика

Первый контейнеровоз компании Maersk Line отправился по Северно Морскому Пути

  •  © Фото из открытых источников
Август 2018, Первое судно в истории датской компании Maersk Line отправилось по Северному Морскому Пути. Этим судном является новейший контейнеровоз Venta Maers с укрепленным корпусом для прохода в северных широтах.

Как указывает Janina von Spalding, представитель Maersk Line, данный переход не являтся регулярным маршрутом и послужит для оценки рентабельности и оценки. Основным преимушеством является его продолжительность — 23 дня по сравнению с 34 днями через Суецкий канал. Так же компания отметила такие факторы как остутствие ожидания для прохода по сравнению с Суецким каналом и выскую степень безопасности по сравнению с проходом через Аденский залив.

  •  © Фото из открытых источников

Немаловажным фактором является наличия Российского атомного ледокольного флота способного оказать необходимую поддержку в критических ситуациях. Стоит отметить что China Ocean Shipping (Group) Company — COSCO, которая явлается одним из конкурентов Maersk Line уже осушествила более десятка рейсов по данному маршруту и планирует его дальнейшее развитие. На борту судна Venta Maers будут находится российские навигационные специалисты которые будут осушествлять непосредственую поддержку в процессе данного перехода.

Прибытие судна в порт назначения — Bremerhaven, Германия, ожидается во второй половине Сентября 2018.

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Севморпуть
  • Александр Скориков
    09.09.1809:29:34

    Интересно, а можно модифицировать Беломорканал так, чтобы по нему корабли с Севморпути могли попадать прямо в Балтику, экономя время и топливо?

    #1068022
    • A_SEVER A_SEVER
      09.09.1809:45:44

      а можно модифицировать Беломорканал
      Реки Свирь и Нева тоже будем «модифицировать»?    

      #1068027
    • Нет аватара vlTepes
      09.09.1811:05:44

      Интересно, а можно модифицировать Беломорканал

      Давай те уж сразу всю систему ВолгоДон.

      В Зеленодольске тогда можно будет строить эсминцы    

      #1068041
      • Александр Скориков
        09.09.1811:44:53

        Каналы советская власть начала рыть не спроста, Сталин видел на много лет вперед и сейчас развитие Беломорканала и Волгодона опять актуально. Волгодон — единственный путь из Каспийского в Черное море и может быть выходом в Средиземное море для прикаспийских стран, если мы разрешим, а Беломорканал мог бы значительно сократить путь в Балтику из Арктики — тут ничего смешного нет. Сталин, кстати, шутил редко. Вот, скажем, Северный широтный ход и тоннель на Сахалин — проекты, начатые по его инициативе, а будут реализованы только сейчас, когда интересы Родины опять в приоритете. А уж БАМ, который бросили строить из-за войны, сейчас стал магистральным путем развития Сибири и Дальнего Востока.

        Отредактировано: Александр Скориков~11:47 09.09.18
        #1068050
  • Нет аватара vlTepes
    09.09.1812:28:23

    Волгодон — единственный путь из Каспийского в Черное море и может быть выходом в Средиземное море для прикаспийских стран, если мы разрешим

    Тогда уж нужно прокопать

    •  © balalaika24.ru

    #1068056
  • юрич юрич
    09.09.1813:44:05

    вот еще вопрос. На карте маршрут контейнеровоза выходит из Владивостока до Корейского пролива там разворачивается и идет в обратную сторону. Почему сразу из Владика, например, через пролив Лаперуза и далее на Берингов пролив не пошел? Так еще полтыщи миль сэкономить можно было и пару дней.

    #1068068
    • Maksim Starostin
      09.09.1813:52:17

      Вопрос в том, а зачем вообще он заходил во Владик.

      Maersk явно везет груз из Кореи. Вот и на МаринТраффике порт отправления указан — Пусан.

      Правда последний раз его позиция засветилась только 30 августа, когда он проходил пролив Цугару. Свежих данных нет.

      Отредактировано: Maksim Starostin~13:52 09.09.18
      #1068071
    • Нет аватара alex1664
      09.09.1814:03:53

      ИМХО откатывают маршрут с грузами из Японии. Во Владивостоке предварительно забирают наших спецов и оборудование.

      #1068074
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      09.09.1814:32:18

      Потому что с заходом в Пусан.

      #1068083
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    09.09.1814:31:51

    Если б крюка в Пусан не делал — ещё б быстрее дошёл.

    #1068082
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